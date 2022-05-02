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Світ має готуватись до повної зупинки експорту-імпорту з РФ – Зеленський

Мазуренко Альона Понеділок, 2 травня 2022, 23:34
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що світ має готуватися до блокування всіх експортно-імпортних операції з Росією. 

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Працюємо над новими санкційними кроками проти Росії. Найближчим часом очікуємо новий пакет від Євросоюзу. У цьому пакеті мають бути чіткі кроки на блокування доходів Росії від енергоресурсів. Дуже віримо в це. Щоб державі-терористу не передавали мільярд євро щоденно за паливо.

Але також уже зараз варто готуватись і до наступних санкційних кроків. У будь-якому разі доведеться блокувати всі експортно-імпортні операції з Росією. Бо з цього вони у Москві заробляють. І навіть не зрозуміють, що міжнародне право й мир у Європі потрібно поважати".

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Теми: ЗеленськийРосіяімпортекспорт
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