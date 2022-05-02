Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Санкції не будуть скасовані, поки Росія не підпише мирну угоду з Україною - Шольц

Понеділок, 2 травня 2022, 23:41

Санкції, введені проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну, не будуть скасовані доти, доки Москва не досягне мирної угоди з Україною.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, додавши, що умови миру мають визначатися Україною, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Шольц в інтерв'ю німецькому телебаченню сказав, що президент Росії Владімір Путін прорахувався, якщо очікував, що зможе отримати територію від України, оголосити про припинення бойових дій та побачити, як західні країни скасують санкції.

"Він не продумував усю свою операцію в Україні до кінця. Він не думав, що Україна так опиратиметься. Він не думав, що ми підтримаємо їх, щоб вони так довго трималися... Ми не знімемо санкції, доки він не домовиться з Україною", - сказав Шольц.

Він також заявив, що Німеччина не прийме анексію Криму Росією. "Це було порушенням міжнародного права... це залишається правдою", - сказав канцлер.

Шольц додав, що не планує відвідувати Київ після того, як заплановану поїздку президента Франка-Вальтера Штайнмаєра було скасовано через заперечення України.

Шольц відкинув критику в тому, що спочатку він занадто вагався з відправкою Україні важких озброєнь, за якою пішла критика з боку пацифістів після того, як Німеччина минулого тижня оголосила про постачання Україні бронемашин "Гепард".

ВІДЕО ДНЯ

"Немає сенсу робити щось тільки тому, що хтось кричить, або не робити щось, бо хтось кричить", — сказав Шольц, додавши, що захист країни та підтримання миру — його обов'язок як канцлера.

Нагадаємо, Німеччина готова підтримати негайне ембарго Європейського Союзу на російську нафту, що може дозволити Європі запровадити таку заборону протягом кількох днів.

Теми: НімеччинаШольцРосіясанкції
Головне сьогодні

Припинення вогню буде лише, якщо Путін сам захоче переговори – Зеленський

доповнено від 20.37Росія завдала ракетні удари по Львову

фото, відео, доповненоНа Рівненщині масштабна ДТП: 17 загиблих, трасу Київ-Чоп перекрито

З'явилося відео штурму "Азовсталі" росіянами

У МЗС нагадали Папі Римському, хто відповідальний за війну

відеоВійськові показали нові удари "Байрактарів" по Зміїному

Усі новини...
Німеччина
Німеччина може підтримати негайну заборону ЄС на російську нафту
У Німеччині назвали абсурдом слова Лаврова, який порівняв Зеленського з Гітлером
Чорнобиль. "Побороти фашизм не менш складно, ніж усунути наслідки атомної катастрофи"
Останні новини
23:02
В МЗС нагадали Папі Римському, хто відповідальний за війну й повторили запрошення до Києва
23:02
До Латвії прибули 10 американських військових гелікоптерів
23:00
Очільник Миколаївщини про ракетні удари РФ: "Скоро балалайками в нас кидатимуться"
22:56
На Донбасі ЗСУ за день успішно відбили 12 атак армії РФ, бої тривають
22:52
Дніпропетровщина: через обстріл зруйновано залізничну інфраструктуру, є поранений
22:50
Припинення вогню буде лише, якщо Путін сам захоче переговори – Зеленський
22:40
Британія відправить Україні безпілотники, які можуть переміщати обладнання на передову
22:39
РФ може заборонити експорт в країни, які наклали на неї санкції
22:31
"А на Росію колона коли?". Спостереження волонтерки з гуманітарного штабу Бердянська
22:30
Зеленський поділився своїм баченням перемоги над Росією
Усі новини...