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Санкції не будуть скасовані, поки Росія не підпише мирну угоду з Україною - Шольц

Понеділок, 2 травня 2022, 23:41

Санкції, введені проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну, не будуть скасовані доти, доки Москва не досягне мирної угоди з Україною.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, додавши, що умови миру мають визначатися Україною, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Шольц в інтерв'ю німецькому телебаченню сказав, що президент Росії Владімір Путін прорахувався, якщо очікував, що зможе отримати територію від України, оголосити про припинення бойових дій та побачити, як західні країни скасують санкції.

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"Він не продумував усю свою операцію в Україні до кінця. Він не думав, що Україна так опиратиметься. Він не думав, що ми підтримаємо їх, щоб вони так довго трималися... Ми не знімемо санкції, доки він не домовиться з Україною", - сказав Шольц.

Він також заявив, що Німеччина не прийме анексію Криму Росією. "Це було порушенням міжнародного права... це залишається правдою", - сказав канцлер.

Шольц додав, що не планує відвідувати Київ після того, як заплановану поїздку президента Франка-Вальтера Штайнмаєра було скасовано через заперечення України.

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Шольц відкинув критику в тому, що спочатку він занадто вагався з відправкою Україні важких озброєнь, за якою пішла критика з боку пацифістів після того, як Німеччина минулого тижня оголосила про постачання Україні бронемашин "Гепард".

"Немає сенсу робити щось тільки тому, що хтось кричить, або не робити щось, бо хтось кричить", — сказав Шольц, додавши, що захист країни та підтримання миру — його обов'язок як канцлера.

Нагадаємо, Німеччина готова підтримати негайне ембарго Європейського Союзу на російську нафту, що може дозволити Європі запровадити таку заборону протягом кількох днів.

Теми: НімеччинаШольцРосіясанкції
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