Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ППО України ліквідувала 8 цілей РФ включно з "Форпостом" за $7 мільйонів

Валентина РоманенкоВівторок, 3 травня 2022, 00:10
ППО України ліквідувала 8 цілей РФ включно з Форпостом за $7 мільйонів
колаж ПС ЗСУ

У понеділок 2 травня Протиповітряна оборона України знищила 8 ворожих безпілотників, один із яких вартує 7 мільйонів доларів.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Пряма мова: "Протягом доби 2-го травня пілотована авіація окупантів фактично не входила у зону дії української ППО. Натомість противник продовжує завдавати ракетних ударів, нарощує в повітряному просторі України присутність безпілотних літальних апаратів, які дають цілевказання артилерії, здійснюють повітряну розвідку та коригування вогню.

Реклама:

За добу 2 травня протиповітряною обороною Повітряних сил та Сухопутних військ збито вісім повітряних цілей – один БпЛА "Форпост" та сім "Орлан-10".

Варто відзначити, що "Форпост", збитий підрозділом ЗРВ повітряного командування "Південь", є дороговартісним апаратом, який оцінюють у 7 мільйонів доларів.

Це ліцензована ізраїльська копія БпЛА "Searcher" (у базовій версії здатний здійснювати розвідку на висотах до 5 км протягом 16 годин з радіусом дії до 400 км -ред). За версією міністерства оборони окупантів, у 2019 році усі запчастини даного БпЛА пройшли імпортозаміщення, було встановлено російське програмне забезпечення і він може нести озброєння – контейнер з ракетою ПТРК. Ну, як ви вже здогадались, "нє імєющій аналогов"!"

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Речник ПСУ ЗСУ наголосив, що авіація Повітряних сил продовжує бити окупантів з повітря, завдаючи потужних ударів по позиціях, колонах, логістиці та живій силі загарбників різними видами озброєння.

Читайте також: "Орлани" тут – як бджоли, це наш головний ворог". Співзасновник "Аеророзвідки" Ярослав Гончар про війну дронів

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
війна
Захисники знищили ще 610 окупантів і 13 танків ворога
Воїни знищили командно-спостережний пункт ворога на Бахмутському напрямку – ССО
За добу відбулося понад 40 бойових зіткнень – зведення
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: