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ППО України ліквідувала 8 цілей РФ включно з "Форпостом" за $7 мільйонів

Валентина РоманенкоВівторок, 3 травня 2022, 00:10
колаж ПС ЗСУ

У понеділок 2 травня Протиповітряна оборона України знищила 8 ворожих безпілотників, один із яких вартує 7 мільйонів доларів.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Пряма мова: "Протягом доби 2-го травня пілотована авіація окупантів фактично не входила у зону дії української ППО. Натомість противник продовжує завдавати ракетних ударів, нарощує в повітряному просторі України присутність безпілотних літальних апаратів, які дають цілевказання артилерії, здійснюють повітряну розвідку та коригування вогню.

За добу 2 травня протиповітряною обороною Повітряних сил та Сухопутних військ збито вісім повітряних цілей – один БпЛА "Форпост" та сім "Орлан-10".

Варто відзначити, що "Форпост", збитий підрозділом ЗРВ повітряного командування "Південь", є дороговартісним апаратом, який оцінюють у 7 мільйонів доларів.

Це ліцензована ізраїльська копія БпЛА "Searcher" (у базовій версії здатний здійснювати розвідку на висотах до 5 км протягом 16 годин з радіусом дії до 400 км -ред). За версією міністерства оборони окупантів, у 2019 році усі запчастини даного БпЛА пройшли імпортозаміщення, було встановлено російське програмне забезпечення і він може нести озброєння – контейнер з ракетою ПТРК. Ну, як ви вже здогадались, "нє імєющій аналогов"!"

Деталі: Речник ПСУ ЗСУ наголосив, що авіація Повітряних сил продовжує бити окупантів з повітря, завдаючи потужних ударів по позиціях, колонах, логістиці та живій силі загарбників різними видами озброєння.

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