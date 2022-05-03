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Донеччина: голова ОВА повідомив, скільки цивільних вбили і поранили росіяни за добу

Ольга Глущенко Вівторок, 3 травня 2022, 00:23
Донеччина: голова ОВА повідомив, скільки цивільних вбили і поранили росіяни за добу
зруйнований будинок у Донецькій області, фото: facebook Кириленка

Голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко повідомив про кількість вбитих цивільних в області 2 травня, а також що в Авдіївці перебите електропостачання.

Джерело: Кириленко у Facebook

Пряма мова: "2 травня росіяни вбили ще одного мирного мешканця Донеччини – у Діброві, що на Лиманщині. Ще 8 осіб дістали поранення".

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Деталі: Крім того, у Бахмуті медична допомога була надана 4 цивільним, пораненим на Луганщині.

Вдалося також уточнити інформацію щодо 1 загиблого у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.

 

Кириленко повідомив і про те, що в Авдіївці 2 травня зруйновано житловий будинок і перебито постачання електрики.

ВІДЕО ДНЯ

Під постійним вогнем російських окупантів Вугледар, Мар'їнка, Красногорівка, Лиман.

Ворог застосовує артилерію, авіацію, фосфорні боєприпаси, обстрілюючи не лише міста, а й невеличкі селища. Щодня надходить інформація про вбитих та поранених цивільних.

У зв’язку з цим голова ОВА вчергове закликав мирних мешканців евакуюватися з Донецької області.

Теми: Донецька областьвійна
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