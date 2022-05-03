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Польща пропонує ввести спеціальний податок на російські енергоносії

Вівторок, 3 травня 2022, 04:52
фото: twitter ЄП

На саміті в Брюсселі Польща представить пропозицію ввести податок на російську сировину.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Польське радіо, про це заявила міністр клімату та навколишнього середовища Польщі Анна Моськва.

Перед вильотом до Брюсселя вона заявила журналістам, що такий податок переконає країни ЄС прискорити процес зменшення залежності від російських енергоносіїв.

"Я представлю цю пропозицію в деталях. Це буде спеціальний збір, податок, розмір якого залежатиме від ступеня залежності від російської сировини. Найочевидніше, податок стосуватиметься різного виду сировини. Такий крок має мотивувати країни пожвавити темпи зменшення залежності від РФ", – пояснила вона. 

Анна Моськва підкреслила, що, за пропозицією польського уряду, податок охоплюватиме всю російську сировину: вугілля, газ, нафту та інші похідні сировини. Вона додала, що новий податок буде створено за моделлю системи торгівлі викидами вуглецю, яка служить для декарбонізації європейської економіки.

Нагадаємо, 3 травня у Брюсселі розпочнеться позачергова зустріч міністрів енергетики країн-членів Європейського Союзу. Політики обговорять шостий пакет санкцій ЄС, куди має бути включено ембарго на російську нафту.

Після цього 4 травня посли країн-членів ЄС зустрінуться у Брюсселі та оцінять новий пакет з погляду своїх національних інтересів.

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