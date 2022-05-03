Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Запоріжжя: у Бердянську ворог уточнює особисті дані місцевих жителів – ОВА

Ольга Глущенко Вівторок, 3 травня 2022, 05:34
Запоріжжя: у Бердянську ворог уточнює особисті дані місцевих жителів – ОВА
обстріляний росіянами будинок, фото: Запорізька ОВА

У місті Токмак Запорізької області ворог розгорнув підрозділ ствольної артилерії, а в Бердянську загарбники обзвонюють місцевих жителів для уточнення особистих даних.

Джерело: Запорізька військова адміністрація

Деталі: На Запорізькому, Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог проводить перегрупування військ, посилює артилерійські підрозділи та підрозділи протиповітряної оборони.

Реклама:

Намагається налагодити систему матеріально-технічного забезпечення угруповання військ на цих напрямках.

На вогневих позиціях у районі населеного пункту Токмак Запорізької області розгорнуто підрозділ ствольної артилерії. Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій українських військ у районі населеного пункту Оріхів.

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області противник розгорнув склад паливно-мастильних матеріалів та пункт ремонту і відновлення пошкодженої техніки.

ВІДЕО ДНЯ

Мешканців Бердянська попереджають, що окупанти обзвонюють усіх для уточнення особистих даних. Бердянців закликають не відповідати на дзвінки з незнайомих номерів.

У Запоріжжі поліцейські вилучили боєприпаси та вибухові речовини з квартири місцевого мешканця. В оселі чоловіка було виявлено 60 патронів до стрілецької та автоматичної зброї, близько 30 детонаторів та капсул від гранат і боєприпасів, 6 корпусів ручних гранат та запали до них, близько 30 грамів пороху та 100 грамів іншої вибухової речовини.

Теми: Запорізька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Запорізька область
Кулеба розповів, як група з 31 бійця зробила можливим звільнення Роботиного
ЗСУ мають успіх і закріплюються біля Новопрокопівки та Вербового – Генштаб
СБУ влаштувала "бавовну" зрадникам, яким закортіло "виборів" у Запорізькій області – джерела
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: