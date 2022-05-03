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Запоріжжя: у Бердянську ворог уточнює особисті дані місцевих жителів – ОВА

Ольга Глущенко Вівторок, 3 травня 2022, 05:34
обстріляний росіянами будинок, фото: Запорізька ОВА

У місті Токмак Запорізької області ворог розгорнув підрозділ ствольної артилерії, а в Бердянську загарбники обзвонюють місцевих жителів для уточнення особистих даних.

Джерело: Запорізька військова адміністрація

Деталі: На Запорізькому, Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог проводить перегрупування військ, посилює артилерійські підрозділи та підрозділи протиповітряної оборони.

Намагається налагодити систему матеріально-технічного забезпечення угруповання військ на цих напрямках.

На вогневих позиціях у районі населеного пункту Токмак Запорізької області розгорнуто підрозділ ствольної артилерії. Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій українських військ у районі населеного пункту Оріхів.

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області противник розгорнув склад паливно-мастильних матеріалів та пункт ремонту і відновлення пошкодженої техніки.

Мешканців Бердянська попереджають, що окупанти обзвонюють усіх для уточнення особистих даних. Бердянців закликають не відповідати на дзвінки з незнайомих номерів.

ВІДЕО ДНЯ

У Запоріжжі поліцейські вилучили боєприпаси та вибухові речовини з квартири місцевого мешканця. В оселі чоловіка було виявлено 60 патронів до стрілецької та автоматичної зброї, близько 30 детонаторів та капсул від гранат і боєприпасів, 6 корпусів ручних гранат та запали до них, близько 30 грамів пороху та 100 грамів іншої вибухової речовини.

Теми: Запорізька областьвійна
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