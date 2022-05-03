Естонія може відкликати підписи під прикордонними договорами з Росією
У вівторок парламент Естонії розгляне пропозицію уряду відкликати підписи під договорами про сухопутний та морський кордон з Російською Федерацією.
Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на пояснювальну записку
Деталі: Ідеться про договори, підписані 18 лютого 2014 року.
З пропозицією про відкликання підписів виступила опозиційна Консервативна народна партія Естонії.
"Після завершення окупації і відновлення незалежності територія Естонії та сухопутний кордон de jure на основі правонаступності відновлюються такими, як це передбачено у Тартуському мирному договорі", - йдеться в пояснювальній записці.
Довідково: Естонія та Росія нині не мають юридично оформленого кордону. У 2005 році після переговорів, що тривали більше 10 років, в Москві був підписаний прикордонний договір.
Проте естонська сторона під час його ратифікації включила до преамбули згадку про дієвість Тартуського мирного договору 1920 року, на підставі якого проходив довоєнний кордон.