Естонія може відкликати підписи під прикордонними договорами з Росією

У вівторок парламент Естонії розгляне пропозицію уряду відкликати підписи під договорами про сухопутний та морський кордон з Російською Федерацією.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на пояснювальну записку

Деталі: Ідеться про договори, підписані 18 лютого 2014 року.

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З пропозицією про відкликання підписів виступила опозиційна Консервативна народна партія Естонії.

"Після завершення окупації і відновлення незалежності територія Естонії та сухопутний кордон de jure на основі правонаступності відновлюються такими, як це передбачено у Тартуському мирному договорі", - йдеться в пояснювальній записці.

Довідково: Естонія та Росія нині не мають юридично оформленого кордону. У 2005 році після переговорів, що тривали більше 10 років, в Москві був підписаний прикордонний договір.

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Проте естонська сторона під час його ратифікації включила до преамбули згадку про дієвість Тартуського мирного договору 1920 року, на підставі якого проходив довоєнний кордон.