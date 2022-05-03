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ЄС може затвердити шостий пакет санкцій проти РФ 10 травня

"Європейська правда"Вівторок, 3 травня 2022, 07:42

Європейський союз сподівається затвердити шостий пакет санкцій проти Росії на наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Жозеп Боррель сказав на пресконференції в Панама-Сіті, де він перебуває з офіційним візитом, що блок сподівається обмежити експорт енергоносіїв Росії в рамках своїх зусиль по покаранню Москви через її вторгнення в Україну.

Очікується, що Європейська комісія цього тижня запропонує пакет санкцій ЄС, включаючи потенційне ембарго на купівлю російської нафти - захід, який позбавить Москву великого потоку доходів.

Боррель, який очолює засідання Ради з закордонних справ, сказав, що сподівається, що ЄС зможе вжити "заходів, щоб суттєво обмежити цей імпорт", але визнав, що наразі немає згоди всіх членів.

"Але я впевнений, що, принаймні щодо імпорту нафти, ця домовленість буде можлива до наступного засідання Ради", – додав він.

Засідання Ради ЄС заплановано на 10 травня та 16 травня пізніше цього місяця.

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Як повідомлялося, Словаччина наполягатиме на звільненні від ембарго на закупівлю російської нафти, якщо вона стане об'єктом нових санкцій ЄС проти Росії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейська комісія може зробити виняток та звільнити Угорщину і Словаччину від ембарго на купівлю російської нафти.

Теми: ЄСРосіясанкції
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