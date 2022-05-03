Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС може затвердити шостий пакет санкцій проти РФ 10 травня

"Європейська правда"Вівторок, 3 травня 2022, 07:42

Європейський союз сподівається затвердити шостий пакет санкцій проти Росії на наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Жозеп Боррель сказав на пресконференції в Панама-Сіті, де він перебуває з офіційним візитом, що блок сподівається обмежити експорт енергоносіїв Росії в рамках своїх зусиль по покаранню Москви через її вторгнення в Україну.

Реклама:

Очікується, що Європейська комісія цього тижня запропонує пакет санкцій ЄС, включаючи потенційне ембарго на купівлю російської нафти - захід, який позбавить Москву великого потоку доходів.

Боррель, який очолює засідання Ради з закордонних справ, сказав, що сподівається, що ЄС зможе вжити "заходів, щоб суттєво обмежити цей імпорт", але визнав, що наразі немає згоди всіх членів.

"Але я впевнений, що, принаймні щодо імпорту нафти, ця домовленість буде можлива до наступного засідання Ради", – додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Засідання Ради ЄС заплановано на 10 травня та 16 травня пізніше цього місяця.

Як повідомлялося, Словаччина наполягатиме на звільненні від ембарго на закупівлю російської нафти, якщо вона стане об'єктом нових санкцій ЄС проти Росії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейська комісія може зробити виняток та звільнити Угорщину і Словаччину від ембарго на купівлю російської нафти.

Теми: ЄСРосіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
ЄС
Фон дер Ляєн запропонувала на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: