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ЦРУ російською мовою розповіло, як безпечно вийти на контакт

Олена РощінаВівторок, 3 травня 2022, 08:31
ЦРУ російською мовою розповіло, як безпечно вийти на контакт
Central Intelligence Agency (CIA)

Центральне розвідувальне управління США розмістило у соціальних мережах відео з інструкціями російською мовою з рекомендаціями щодо безпечних способів входження у віртуальний контакт із розвідувальною агенцією.

Джерело: "Голос Америки", ЦРУ у соцмережах

Деталі: Відео називається "Як встановити безпечний віртуальний контакт із Центральним розвідувальним управлінням (ЦРУ) США".

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"Ми наполегливо просимо Вас вжити всі належні заходи, щоб убезпечити себе. Ваша безпека – понад усе", – звертається ЦРУ до тих, хто хоче вийти на контакт.

Рекомендації розміщено на акаунтах ЦРУ у YouTube, Facebook та Instagram.

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Згідно з відео, жителям Росії для встановлення контакту слід використовувати браузер Tor або VPN, не використовувати домашній чи робочий комп'ютер, використовувати оновлені версії браузерів тощо.

Для безпечного зв'язку у 2019 році ЦРУ створило сайт Onion у Dark Web, який можна знайти за допомогою Tor.

Як повідомив кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін, представник ЦРУ заявив, що "наша глобальна місія вимагає, щоб приватні особи могли безпечно контактувати з нами з будь-якої точки (планети)".

Теми: розвідкаСШАРосіявійна
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