Британська розвідка: армія РФ значно ослабла внаслідок вторгнення в Україну

В результаті вторгнення в Україну російська армія зараз значно слабша, як матеріально, так і концептуально.

Про це йдеться у свіжому розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Як зазначається, за період з 2005 по 2018 рік оборонний бюджет Росії збільшився приблизно вдвічі, за рахунок інвестицій у декілька високоякісних повітряних, наземних і морських засобів. З 2008 року це лежало в основі масштабної програми військової модернізації.

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"Проте модернізація її фізичного обладнання не дозволила Росії домінувати в Україні. Невдачі як у стратегічному плануванні, так і в оперативному виконанні не дозволили їй перетворити чисельну потужність у вирішальну перевагу", - зазначає британська розвідка.

"Російська армія зараз значно слабша, як матеріально, так і концептуально, внаслідок її вторгнення в Україну. Відновлення від цього буде ускладнене через санкції. Це матиме тривалий вплив на здатність Росії розгортати звичайну військову силу", - йдеться в огляді.

Раніше британська розвідка заявила, що РФ задіяла в Україні понад 120 батальйонних тактичних груп, що складає 65% її наземних збройних сил.