Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Обстріли Харківщини: троє поранених за добу, один загиблий

Олена РощінаВівторок, 3 травня 2022, 09:56

За минулу добу під час обстрілів Харкова було поранено двох осіб, ще одну людину поранено у Чугуївському районі області, у Харківському районі загинув 46-річний працівник фабрики, яка від обстрілу загорілася.

Джерело: голова Харківської ОВА (ОДА) Олег Синєгубов про ситуацію на Харківщині станом на 3 травня

Деталі: За минулу добу російські окупаційні війська завдали по Харкову 2 удари із реактивних систем залпового вогню та здійснили 1 артилерійський обстріл. Від вогню постраждали цивільні об’єкти на Північній Салтівці.

Реклама:

У Харківському районі через ранкові обстріли виникла пожежа на одному з підприємств. Фабрика на період воєнного стану не працювала, приміщення зазнали значних руйнувань. Загинув 46-річний працівник, який на час обстрілів перебував на території.

По області окупанти протягом доби обстрілювали Золочів, Барвінкове, Дергачі, Чугуїв.

За добу на Харківщині 3 поранених: Харків – 2 особи, Чугуївський район – 1 людина.

ВІДЕО ДНЯ

Медики надають допомогу жителям населених пунктів, звільнених від окупантів.

Активні бойові дії тривають в Ізюмському напрямку. 

Обласний гуманітарний штаб доставляє допомогу до пунктів видачі у Харкові та громад області. За добу передали понад 57 тонн продуктів харчування. Крім харків’ян гуманітарну допомогу отримали у Малоданилівській, Новопокровській, Дергачівській, Зміївській і Донецькій та інних громадах.

Комунальні служби області продовжують відновлювати критичну інфраструктуру. Зокрема, у Малій Рогані та Черкаській Лозовій відновлюють газопостачання та повернули газ у 500 домівок. Роботи з обстеження, ремонту та відновлення критичної інфраструктуру проводять щодня, без вихідних.

Теми: Харківська областьХарківвійнапожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Харківська область
Керівник фонду з Харківщини попався на двох схемах виїзду чоловіків за кордон
Окупанти обстріляли Слов’янськ та Борову на Харківщині, є загиблий та поранений
"Киць, будь ласка, поїхали, поки є можливість". Як цивільні наважуються вдруге виїжджати з-під Куп'янська
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: