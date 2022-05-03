Обстріли Харківщини: троє поранених за добу, один загиблий

За минулу добу під час обстрілів Харкова було поранено двох осіб, ще одну людину поранено у Чугуївському районі області, у Харківському районі загинув 46-річний працівник фабрики, яка від обстрілу загорілася.

Джерело: голова Харківської ОВА (ОДА) Олег Синєгубов про ситуацію на Харківщині станом на 3 травня

Деталі: За минулу добу російські окупаційні війська завдали по Харкову 2 удари із реактивних систем залпового вогню та здійснили 1 артилерійський обстріл. Від вогню постраждали цивільні об’єкти на Північній Салтівці.

У Харківському районі через ранкові обстріли виникла пожежа на одному з підприємств. Фабрика на період воєнного стану не працювала, приміщення зазнали значних руйнувань. Загинув 46-річний працівник, який на час обстрілів перебував на території.

По області окупанти протягом доби обстрілювали Золочів, Барвінкове, Дергачі, Чугуїв.

За добу на Харківщині 3 поранених: Харків – 2 особи, Чугуївський район – 1 людина.

Медики надають допомогу жителям населених пунктів, звільнених від окупантів.

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Активні бойові дії тривають в Ізюмському напрямку.

Обласний гуманітарний штаб доставляє допомогу до пунктів видачі у Харкові та громад області. За добу передали понад 57 тонн продуктів харчування. Крім харків’ян гуманітарну допомогу отримали у Малоданилівській, Новопокровській, Дергачівській, Зміївській і Донецькій та інних громадах.

Комунальні служби області продовжують відновлювати критичну інфраструктуру. Зокрема, у Малій Рогані та Черкаській Лозовій відновлюють газопостачання та повернули газ у 500 домівок. Роботи з обстеження, ремонту та відновлення критичної інфраструктуру проводять щодня, без вихідних.