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У центрі окупованого Мелітополя вибухнув замінований скутер

Ірина БалачукВівторок, 3 травня 2022, 10:20
Фото РИА Мелитополь

Близько 8-ї ранку в окупованому Мелітополі прогримів вибух – на парковці за супермаркетом Сільпо на проспекті Богдана Хмельницького вибухнув замінований скутер.

Джерело: РИА Мелітополь

Деталі: Очевидці повідомили, що було чути три гучні хлопки.

Від вибуху в магазині повилітали вікна та частково пошкоджений фасад.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Зазначається, що на місце події приїхало багато російських військових та техніки.

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Теми: Мелітопольвійнавибух
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