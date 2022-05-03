У центрі окупованого Мелітополя вибухнув замінований скутер

Близько 8-ї ранку в окупованому Мелітополі прогримів вибух – на парковці за супермаркетом Сільпо на проспекті Богдана Хмельницького вибухнув замінований скутер.

Джерело: РИА Мелітополь

Деталі: Очевидці повідомили, що було чути три гучні хлопки.

Від вибуху в магазині повилітали вікна та частково пошкоджений фасад.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Зазначається, що на місце події приїхало багато російських військових та техніки.