У центрі окупованого Мелітополя вибухнув замінований скутер
Вівторок, 3 травня 2022, 10:20
Близько 8-ї ранку в окупованому Мелітополі прогримів вибух – на парковці за супермаркетом Сільпо на проспекті Богдана Хмельницького вибухнув замінований скутер.
Джерело: РИА Мелітополь
Деталі: Очевидці повідомили, що було чути три гучні хлопки.
Від вибуху в магазині повилітали вікна та частково пошкоджений фасад.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Зазначається, що на місце події приїхало багато російських військових та техніки.
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