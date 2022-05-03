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На Чернігівщині відновлюють "сухий закон": торгівлю алкоголем заборонено

Валентина РоманенкоВівторок, 3 травня 2022, 10:32
ілюстративне фото

На всій території Чернігівської області відновлюється заборона торгівлі алкогольними напоями.

Джерело: голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Telegram

Пряма мова: "Вчора ми проаналізували динаміку та характер злочинів за останні два тижні і, ви знаєте, якщо на ваги на одну чашу покласти безпеку мешканців Чернігівщини, а на іншу акциз у місцеві бюджети, я зроблю вибір на користь мешканців Чернігівщини.

Тому сьогодні зранку я підписав розпорядження: ми повертаємо заборону на торгівлю алкогольними напоями на території усієї Чернігівської області.

У новий день з холодною тверезою головою кожен робить свою справу".

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Теми: алкогольЧернігівська областьвійна
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