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Захисники за 2 дні знищили ворожих безпілотників на $2 млн – Генштаб

Ірина БалачукВівторок, 3 травня 2022, 10:47
ФОТО З FACEBOOK ГЕНШТАБУ ЗСУ

Лише за 2 останні доби Сухопутні війська ЗСУ знищили близько 20 російських безпілотних літальних апаратів загальною вартістю близько 2 мільйонів доларів.

Джерело: Генштаб ЗСУ з посиланням на головнокомандувача ЗСУ генерал Валерія Залужного у Facebook

Пряма мова Залужного: "Злагоджена робота підрозділів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони Сухопутних військ. За останні 2 доби ЗСУ ліквідували майже 20 ворожих БПЛА загальною вартістю близько 2 млн доларів". 

 
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Деталі: Головнокомандувач ЗСУ також показав фото вражених російських БПЛА "Орлан" та "Тахіон" на Східному напрямку і "ZALA" – на Північному.

 
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

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