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ЗСУ знищили вже більше 24 тисяч російських окупантів - Генштаб

Валентина РоманенкоВівторок, 3 травня 2022, 10:59
ЗСУ знищили вже більше 24 тисяч російських окупантів - Генштаб
ілюстративне фото ЗСУ

Втрати російської армії в повномасштабній війні проти України перевищили 24 тисячі солдтатів.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.05 орієнтовно склали:

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  • особового складу - близько 24200 (+400) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1062 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2567 (+48) од,
  • артилерійських систем – 475 (+16) од,
  • РСЗВ - 162 (+10) од,
  • засоби ППО - 80 (+0) од,
  • літаків – 194 (+0) од,
  • гелікоптерів – 155 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 1843 (+19) од,
  • кораблі /катери - 10 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 291 (+20).
  • спеціальна техніка - 38 (+0).
  • крилаті ракети - 84 (+0).
  • Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Дані постійно уточнюються.

Теми: війна
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