Гроші замість покарання: у Раді є пропозиція щодо корупціонерів на час війни

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують на час війни дозволити корупціонерам, яких ще на засуджено, поповнити державну скарбницю й уникнути відповідальності.

Джерело: проєкт закону №7333, голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін

Деталі: Проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо звільнення від кримінальної відповідальності в період воєнного стану при добровільному відшкодуванні шкоди (№7333) внесено до Верховної Ради 29 квітня, 3 травня його надано для ознайомлення.

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Група нардепів із різних фракцій пропонують передбачити, що:

Особа, яка вперше вчинила дії, які містять ознаки злочинів, передбачених статтями 191, 209, 364, 367 ККУ звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до моменту винесення вироку в справі в період дії воєнного стану повністю відшкодовано завдану шкоду.

Розмір шкоди, вказаної в частині 2 статті 45 Кодексу, визначається згідно експертної оцінки вартості майна, щодо якого здійснено привласнення, розтрата, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, чи втрата через недбалість, на момент вчинення таких дій.

Як сказано у пояснювальній записці, "в період військової агресії РФ прийняття даного законопроекту є життєво необхідним для розширення приватних джерел фінансової мобілізації, без шкоди завданням кримінального судочинства".

Голова ЦПК Віталій Шабунін зазначив, що "справжню єдність фракцій ЄС та Слуг викликало бажання звільнити ТОП-корупціонерів від покарання". Законопроєкт №7333 зареєстрували нардепи від "Європейської солідарності" Сергій Алєксєєв та Софія Федина, а також "слуги народу" Олександр Бакумов, Микола Галушко та Сергій Іонушас.

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Пряма мова Шабуніна: "Простою мовою ключовим корупціонерам країни пропонують уникнути відповідальності, якщо ті відшкодують завдану злочином (до війни) шкоду. Це дозволить фігурантам ТОП-справ НАБУ (Приват, Роттердам, Газова справа та сотні інших) замість реального покарання заплатити частину награбованого і спокійно красти далі.

Наприклад, наразі у справі Привату зафіксовано $250 млн збитків, проте реально вкрадено понад $5 млрд… Тобто депутати пропонують Коломойському продати частинку своєї нерухомісті чи яхту і забути про претензії НАБУ і САП.

А при реальному розгляді справи ми могли би конфіскувати всі активи фігурантів і останні змушені були б відбувати реальне тюремне покарання. Натомість депутати хочуть дозволити їм продовжувати красти, заплативши за це частиною вкраденого. Причому частиною невеликою".

Деталі: На думку Шабуніна, якби ціллю законопроєкту було реальне наповнення бюджету за рахунок корупціонерів, то "відкупні останніх мали би бути значно більшими": кприклад, відшкодування встановлених збитків у потрійному розмірі й обов’язкова здача слідству спільників за угодою з прокурором.

"Без цих мінімальних вимог законопроєкт виглядяє як спроба скористатися війною задля амністії соратників-копупціонерів", – вважає голова ЦПК.