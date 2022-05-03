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Збірна України стартувала на Дефлімпіаді аж 9 медалями

Валентина РоманенкоВівторок, 3 травня 2022, 11:41
Збірна України стартувала на Дефлімпіаді аж 9 медалями
фото - "Суспіільне Спорт"

Збірна України розпочала виступи на Дефлімпіаді-2021 – мультиспортивних іграх серед людей із порушенням слуху в Бразилії - та першого дня здобула дев'ять медалей у трьох видах спорту.

Джерело: "Суспільне Спорт"

Деталі: У скарбниці сино-жовтих - шість золотих, дві срібні та одна бронзова медаль.

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Першу перемогу Україні принесла велосипедистка з Чернівецької області Єлисавета Топчанюк, яка стала найкращою у шосейній гонці на 1000 метрів. Україна вперше була представлена в цьому виді спорту, тож медаль Топчанюк стала дебютною для збірної.

Найбільшу кількість нагород українці вибороли в карате, де взяли три "золота" та два "срібла". Чемпіонами Дефлімпіади в куміте стали Карина Янчук з Луганщини, яка перемогла в категорії до 68 кг, та Олександр Махно з Полтавщини – в категорії до 84 кг. Інший українець, Микола Пантюшин із Дніпропетровщини, завершив змагання в понад 84 кг зі "сріблом".

Крім того, Олександр Черняєв із Харківської області здобув золоту медаль у ката, а також "срібло" в чоловічих командних змаганнях разом із Олександром Кальником і Олександром Тритяком.

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Завершили день змагання з плавання, в якому Україна виграла ще два "золота" й "бронзу". Киянин Ілля Султанов, для якого ці Ігри стали дебютними в кар'єрі, фінішував першим на дистанції 50 м батерфляєм. А в плаванні комплексним стилем на 200 м третє місце посіла Ірина Терещенко.

Також українська команда стала найкращою в естафеті 4х100 м вільним стилем. "Золото" у фіналі принесли Олексій Литвиненко, той самий Султанов, Олексій Коломієць та Максим Дудник.

Теми: спорт
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