Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Посол України: канцлер Шольц вдає “ображену ковбасу”

"Європейська правда"Вівторок, 3 травня 2022, 12:10

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував відмову канцлера Олафа Шольца від візиту до Києва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Bild.

"Вдавати ображену ліверну ковбасу (німецький фразеологізм, який означає вдавати безневинно ображеного. - Ред.) звучить не дуже по-державницьки", - сказав Мельник.

Реклама:

"Йдеться про найжорстокішу винищувальну війну з часів нападу нацистів на Україну, це не дитячий садок", - додав посол.

У вівторок Олаф Шольц та його уряд збираються на дводенну закриту зустріч, щоб обговорити війну в Україні та її наслідки.

Олаф Шольц раніше визнав, що не хоче їхати до Києва, поки там не побуває президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.

ВІДЕО ДНЯ

У середині квітня візит Штайнмаєра зірвався, оскільки українська сторона відмовилась його приймати через багаторічні тісні відносини з Росією.

Теми: ШольцМельникНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Шольц
Шольц розкрив подробиці перемовин з Путіним: дивна реакція на санкції та конспірологія - ЗМІ
Захід не планує зміну режиму Путіна – Шольц
Шольц похвалив російську опозицію: Заслуговують на захист
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: