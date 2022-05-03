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Посол України: канцлер Шольц вдає “ображену ковбасу”

"Європейська правда"Вівторок, 3 травня 2022, 12:10

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував відмову канцлера Олафа Шольца від візиту до Києва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Bild.

"Вдавати ображену ліверну ковбасу (німецький фразеологізм, який означає вдавати безневинно ображеного. - Ред.) звучить не дуже по-державницьки", - сказав Мельник.

"Йдеться про найжорстокішу винищувальну війну з часів нападу нацистів на Україну, це не дитячий садок", - додав посол.

У вівторок Олаф Шольц та його уряд збираються на дводенну закриту зустріч, щоб обговорити війну в Україні та її наслідки.

Олаф Шольц раніше визнав, що не хоче їхати до Києва, поки там не побуває президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.

У середині квітня візит Штайнмаєра зірвався, оскільки українська сторона відмовилась його приймати через багаторічні тісні відносини з Росією.

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Теми: ШольцМельникНімеччина
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