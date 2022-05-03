Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупант переживає, що його "одкровення" перехопила СБУ, але вбивати не передумав

Валентина РоманенкоВівторок, 3 травня 2022, 12:14
Окупант переживає, що його одкровення перехопила СБУ, але вбивати не передумав
скриншот СБУ

Російські окупанти переймаються, що після викриттів Службою безпеки України їх можуть судити вдома.

Джерело: пресцентр СБУ

Деталі: 29 квітня українська спецслужба виклала розмову такого собі Івана Клименка, який служить у війську загарбників, і при тому, що приїхав в Україну "воювати з фашистами", сам є прихильником нацизму, як свідчать його акаунти в соцмережах під фейковими іменами.

Реклама:

Він дізнався, що СБУ перехопила його розмову з матір’ю і дуже переживає з цього приводу.

Навіть вирішив запитати думку своїх друзів.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "– Привет, Полин! Глянь,пожалуйста, что там на меня СБУ в ютуб выложила. 

– Запись звонка с твоей матерью, в котором ты говоришь, что всех перебьешь и переубиваешь. Что ты е*лан и таких, как ты, нужно отдать на международный суд. Это, мягко говоря. Там твои фото, твои данные".

Інший друг окупанта-нациста також не дуже його підтримав: "На какой *уй ты написал! Вань, я тебе давным-давно говорил, что служба в армии – это не шутка".

Тож зараз рашист Іван зайнятий не війною, а гуглить в інтернеті статті кримінального кодексу РФ, щоб зрозуміти, скільки років йому загрожує за розпалювання ненависті та пропаганду нацизму, з яким рф нібито прийшла "боротися" в Україні. 

Іване, ми знаємо, що ти читаєш СБУ, тому ось тобі новий квест:  загугли, скільки тобі "світить" у міжнародних судах за порушення законів і звичаїв війни".

 
 
 

Теми: СБУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
СБУ
У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
СБУ влаштувала "бавовну" зрадникам, яким закортіло "виборів" у Запорізькій області – джерела
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: