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Окупант переживає, що його "одкровення" перехопила СБУ, але вбивати не передумав

Валентина РоманенкоВівторок, 3 травня 2022, 12:14
скриншот СБУ

Російські окупанти переймаються, що після викриттів Службою безпеки України їх можуть судити вдома.

Джерело: пресцентр СБУ

Деталі: 29 квітня українська спецслужба виклала розмову такого собі Івана Клименка, який служить у війську загарбників, і при тому, що приїхав в Україну "воювати з фашистами", сам є прихильником нацизму, як свідчать його акаунти в соцмережах під фейковими іменами.

Він дізнався, що СБУ перехопила його розмову з матір’ю і дуже переживає з цього приводу.

Навіть вирішив запитати думку своїх друзів.

Дослівно: "– Привет, Полин! Глянь,пожалуйста, что там на меня СБУ в ютуб выложила. 

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– Запись звонка с твоей матерью, в котором ты говоришь, что всех перебьешь и переубиваешь. Что ты е*лан и таких, как ты, нужно отдать на международный суд. Это, мягко говоря. Там твои фото, твои данные".

Інший друг окупанта-нациста також не дуже його підтримав: "На какой *уй ты написал! Вань, я тебе давным-давно говорил, что служба в армии – это не шутка".

Тож зараз рашист Іван зайнятий не війною, а гуглить в інтернеті статті кримінального кодексу РФ, щоб зрозуміти, скільки років йому загрожує за розпалювання ненависті та пропаганду нацизму, з яким рф нібито прийшла "боротися" в Україні. 

Іване, ми знаємо, що ти читаєш СБУ, тому ось тобі новий квест:  загугли, скільки тобі "світить" у міжнародних судах за порушення законів і звичаїв війни".

 
 
 

Теми: СБУвійна
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