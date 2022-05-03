Росіяни обстріляли селище у Запорізькій області: 2 загиблих

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Двоє людей загинули у результаті обстрілу російськими окупантами селища Залізничне Гуляйпільського району у Запорізькій області.

Джерело: речник Запорізької обласної військової адміністрації полковник Іван Арєф’єв у Telegram

Пряма мова Ареф’єва: "3 травня окупанти здійснили артобстріл селища Залізничне Гуляйпільського району. Російські загарбники розтрощили місцевий шкільний заклад.



Ракетним обстрілом пошкоджено будівлю, дах та вікна. Окрім того пошкоджень зазнали 12 будинків".

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Фото з Telegram ЗОВА

Деталі: Внаслідок обстрілів від отриманих осколкових поранень загинуло двоє людей.

Фото з Telegram ЗОВА

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.



