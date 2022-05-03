Росіяни обстріляли селище у Запорізькій області: 2 загиблих
Вівторок, 3 травня 2022, 12:18
Двоє людей загинули у результаті обстрілу російськими окупантами селища Залізничне Гуляйпільського району у Запорізькій області.
Джерело: речник Запорізької обласної військової адміністрації полковник Іван Арєф’єв у Telegram
Пряма мова Ареф’єва: "3 травня окупанти здійснили артобстріл селища Залізничне Гуляйпільського району. Російські загарбники розтрощили місцевий шкільний заклад.
Ракетним обстрілом пошкоджено будівлю, дах та вікна. Окрім того пошкоджень зазнали 12 будинків".
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Деталі: Внаслідок обстрілів від отриманих осколкових поранень загинуло двоє людей.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
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