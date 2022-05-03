Уряд Німеччини зважився надати Україні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 - ЗМІ

Федеральний уряд Німеччини таки вирішив поставити в Україну 7 гаубиць Panzerhaubitzen 2000 зі складів Бундесверу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Die Welt з посиланням на джерела.

За інформацією видання, політичне рішення канцелярії та міністерства оборони було прийняте всупереч пораді керівних військових у Бундесвері. Вони раніше зазначали, що лише близько 40 зі 119 Panzerhaubitzen 2000, які перебувають на озброєнні Бундесверу, є боєздатними та незамінними для власних потреб Німеччини.

Використання для України зброї, яка має складну цифрову систему керування вогнем, також ставилася під сумнів німецькими військовими. Проте уряд проігнорував ці занепокоєння, хоча тривалий час висловлював побоювання, що передача важкої зброї Україні може послабити Бундесвер.

Panzerhaubitzen 2000 - це важкі артилерійські установки, здатні стріляти на відстань до 40 кілометрів.

Нідерланди раніше пообіцяли Києву поставку п'яти таких гаубиць.

Навчання української армії системі озброєння повністю проходитиме в Німеччині.

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Минулого тижня федеральний уряд вперше схвалив експорт важкого озброєння безпосередньо з Німеччини: 50 зенітних самохідних установок Gepard.

Поставка основних бойових танків західного зразка, таких як Leopard, з Німеччини в Україну поки не планується.