У вівторок росіяни вже вбили щонайменше 9 людей на Донеччині

Щонайменше 9 людей вбили російські загарбники 3 травня на Донеччині.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в Telegram

Пряма мова: "Російська авіація зранку бомбить Авдіївку – під ударом житловий масив у центральній частині міста. Вчора вночі окупанти на цьому ж напрямку застосували "Гради".

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Наслідки обстрілів та бомбардувань ще належить встановити, але вже зараз відомо про щонайменше 3 загиблих і 2 поранених, 8 пошкоджених будинків.

Внаслідок ранкового обстрілу Вугледара загинуло три людини, що йшли по питну воду. Ще троє цивільних загинули внаслідок обстрілу Лимана.

Також під ворожим вогнем сьогодні Очеретинська громада. Інформацію щодо жертв та руйнувань уточнюємо".