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Патріарх Кирил бреше, що Росія "ні на кого не нападала"

Олена РощінаВівторок, 3 травня 2022, 14:30
Патріарх Кирил бреше, що Росія ні на кого не нападала
Глава РПЦ Кирил, фото РІА Новости

Голова російських православних, московський патріарх Кирил, він же Володимир Гундяєв, заявив, що "Росія ніколи ні на кого не нападала".

Джерело: РИА Новости

Пряма мова: "Ми ні з ким не хочемо воювати, Росія ніколи ні на кого не нападала. Це дивовижно, коли велика і могутня країна ні на кого не нападала, вона лише захищала свої межі".

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Деталі: Такі твердження "Кирил" зробив під час проповіді в Архангельському соборі Кремля на Радоницю, дев'ятий день після Великодня.

За його словами, церква просить у цей день похованих у Архангельському соборі святих молитися про те, щоб "священні рубежі" Росії залишалися неприступними, а росіянам вистачало "мудрості, сили та честі у разі потреби захищати священні рубежі вітчизни".

Нагадаємо: 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, якому передували захоплення Криму, розпалювання війни на сході України та 8 років гібридної війни проти України. 

ВІДЕО ДНЯ

Західні країни повідомляли про підготовку повномасштабної війни РФ проти України за кілька місяців до її початку. На Заході наголошують, що агресія Володимира Путіна проти України є неспровокованою.

Володимир Путін назвав війну "спеціальною воєнною операцією". У Росії запровадили кримінальну відповідальність для ЗМІ за поширення інформації про війну, яка не відповідає офіційній позиції, через що деякі медіа призупинили діяльність. 

Російська армія знищує українські міста, вбиває і гвалтує цивільних, знущається над військовополоненими.

Гібридні війни РФ раніше вела і на територіях інших держав.

Теми: війнаРосіяцерквапропаганда
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