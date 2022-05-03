Патріарх Кирил бреше, що Росія "ні на кого не нападала"

Голова російських православних, московський патріарх Кирил, він же Володимир Гундяєв, заявив, що "Росія ніколи ні на кого не нападала".

Джерело: РИА Новости

Пряма мова: "Ми ні з ким не хочемо воювати, Росія ніколи ні на кого не нападала. Це дивовижно, коли велика і могутня країна ні на кого не нападала, вона лише захищала свої межі".

Деталі: Такі твердження "Кирил" зробив під час проповіді в Архангельському соборі Кремля на Радоницю, дев'ятий день після Великодня.

За його словами, церква просить у цей день похованих у Архангельському соборі святих молитися про те, щоб "священні рубежі" Росії залишалися неприступними, а росіянам вистачало "мудрості, сили та честі у разі потреби захищати священні рубежі вітчизни".

Нагадаємо: 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, якому передували захоплення Криму, розпалювання війни на сході України та 8 років гібридної війни проти України.

Західні країни повідомляли про підготовку повномасштабної війни РФ проти України за кілька місяців до її початку. На Заході наголошують, що агресія Володимира Путіна проти України є неспровокованою.

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Володимир Путін назвав війну "спеціальною воєнною операцією". У Росії запровадили кримінальну відповідальність для ЗМІ за поширення інформації про війну, яка не відповідає офіційній позиції, через що деякі медіа призупинили діяльність.

Російська армія знищує українські міста, вбиває і гвалтує цивільних, знущається над військовополоненими.

Гібридні війни РФ раніше вела і на територіях інших держав.