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"Україна переможе": Джонсон у Верховній раді оголосив новий пакет військової допомоги

"Європейська правда"Вівторок, 3 травня 2022, 15:00

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своєму виступі перед Верховною радою у вівторок висловив віру в перемогу України над Росією та оголосив про новий пакет військової підтримки.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ближчими тижнями ми надішлемо вам Brimstone, це протикорабельні ракетні системи, а також броньовані машини, щоб евакуювати людей із захоплених територій і загрозливих ділянок… Ми маємо новий пакет підтримки на 300 млн фунтів стерлінгів", - сказав Джонсон. 

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За його словами, у пакет також увійдуть радари, "щоб визначати, де перебуває артилерія, що націляється на ваші міста, і дрони, щоб підсилити вашу піхоту і ваші наступальні сили".

Джонсон сказав, що він прагне зміцнити Україну такою мірою, щоб ніхто ніколи не насмілився зазіхати на неї.

Він висловив упевненість, що Україна переможе у війні, а історії про її звитягу переповідатимуть з покоління до покоління.

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"Про це розповідатимуть онукам і правнукам, що українці навчили цілий світ, що брутальна потуга агресора нічного не може заподіяти народові, який обрав свободу. Вони скажуть, що українці своєю впертістю, своєю жертвою довели, що гармати і танки не можуть придушити націю, що бореться за свою незалежність. Ось чому я вірю і знаю, що Україна переможе.

Ви довели, що має слушність стара приказка: не розмір собаки важить, а розмір битви, куди прийшов битися собака. Не знаю, чи така ідіома є в українській мові, але я думаю, що ви зрозуміли", - сказав Борис Джонсон.

Він визнав, що Захід надто повільно реагував на анексію Криму та напад на Донбас 2014 року, і заявив, що більше немає права на повторення цією помилки.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон раніше зазначив, що Британія не заперечує, якщо Україна застосувала би надану їй зброю проти цілей на території РФ.

Теми: Верховна РадаБорис Джонсон
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