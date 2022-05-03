В армії РФ кажуть, що війна запланована до вересня – ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що в російській армії поширюється інформація, нібито бойові дії в Україні можуть тривати до вересня цього року

Джерело: ГУР Міноборони України

Дослівно ГУР: "Серед військових армії окупанта розповсюджується інформація, що термін так званої "спеціальної воєнної операції" визначено до вересня 2022 року".

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Деталі: Тим часом, за даними українських розвідників, Російська Федерація готується владарювати на окупованих українських землях.

Так, РФ розглядає можливість включення захоплених територій півдня України до складу тимчасово окупованого Криму та подальшої інтеграції їх в російський економічний простір.

Про розробку відповідного плану з терміном щонайменше до 2030 року оголосив 1 травня радник "глави Криму" з інформаційної політики Олег Крючков.

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1 травня у Генічеську новопризначений "голова міськради" Андрій Клочко організував урочисте підняття прапора РФ. Щоправда, містяни проігнорували це "свято" від росіян.

Низка приватних підприємств Ростовської області РФ отримала замовлення на виготовлення печаток і штампів для окупаційних адміністрацій Маріуполя. До переліку установ, які отримають нові "атрибути", входять заклади освіти, лікарні, поліція, РАЦСи та адміністративні установи – хоча більшість із них зруйновані російськими військами.

На замовлених штампах і печатках міститься напис: "Россия, Республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация".

Росіяни анонсували, що в червні подібні штампи та печатки виготовлятимуть і для окупованого Херсону.

На сьогодні в Маріуполі окупанти проводять "велике прибирання", шукають та знищують тіла вбитих. У місті з 15 квітня працює три мобільних крематорії.