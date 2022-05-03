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Зеленський вперше за час війни звернувся до Ради: ви депутати найвеличнішої країни

Ірина БалачукВівторок, 3 травня 2022, 15:30
Зеленський вперше за час війни звернувся до Ради: ви депутати найвеличнішої країни
ФОТО З TELEGRAM ГОЛОВИ ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА АНДРІЯ ЄРМАКА

Президент Володимир Зеленський вперше з початку війни звернувся до депутатів Верховної Ради і закликав їх бути єдиними, не витрачати час на другорядні закони і пам’ятати, що вони парламентарі найвеличнішої країни сьогодення.

Джерело: запис виступу Зеленського, наданий "Українській правді" нардепом Ярославом Железняком

Пряма мова Зеленського: "За ці майже 10 тижнів я звертався до… парламентів різних держав світу, але не звертався до вас. Це не зневага, а навпаки – це велика довіра до вас. Ви тут, ви знаєте, що відбувається у нашій державі, і ви прекрасно знаєте, що робити.

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Ви народні депутати самої великої держави у світі сучасності. Ви народні депутати України. Ключові слова: народ і Україна! Порядок денний ВР – очевидний. Ключове слово: порядок. Немає часу на спам, на сварки і на піар. Вас і так всі знають. Сьогодні важливий мудрий раціоналізм і здоровий націоналізм". 

 
Фото з Telegram Голови Офісу президента Андрія Єрмака

Деталі: Зеленський додав, що депутати є частиною великого українського війська, і їхній фронт – законодавче поле, на якому вони мають працювати для народу, держави і перемоги 24 на 7.

Пряма мова президента: "Сьогодні у нас з вами одна партія – Україна, одна фракція – Україна, одна монобільшість – Україна. Єдина. Сильна. Незалежна. А все, що їй не допомагає чи шкодить, має залишитись у минулому.

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Так само, як і надії когось, кого тут зараз немає, десь там пересидіти. Сьогодні відсутність депутата у ВР виправдовує лише 2 речі: його робота за кордоном або в регіонах заради інтересів нашої держави, або його смерть – теж заради інтересів держави. Інші їй не потрібні. Інші йдуть слідом за російським кораблем".

Деталі: Зеленський закликав парламентарів не витрачати час на зайві другорядні проєкти рішень. За словами президента, закони мають бути "вчасними, як ленд-ліз, влучними як наша "Стугна" і "Байрактар", приносити користь, як "Нептун", і славу приносити, як наше військо".  

Теми: ЗеленськийВерховна Рада
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