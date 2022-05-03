Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський вперше за час війни звернувся до Ради: ви депутати найвеличнішої країни

Ірина БалачукВівторок, 3 травня 2022, 15:30
ФОТО З TELEGRAM ГОЛОВИ ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА АНДРІЯ ЄРМАКА

Президент Володимир Зеленський вперше з початку війни звернувся до депутатів Верховної Ради і закликав їх бути єдиними, не витрачати час на другорядні закони і пам’ятати, що вони парламентарі найвеличнішої країни сьогодення.

Джерело: запис виступу Зеленського, наданий "Українській правді" нардепом Ярославом Железняком

Пряма мова Зеленського: "За ці майже 10 тижнів я звертався до… парламентів різних держав світу, але не звертався до вас. Це не зневага, а навпаки – це велика довіра до вас. Ви тут, ви знаєте, що відбувається у нашій державі, і ви прекрасно знаєте, що робити.

Ви народні депутати самої великої держави у світі сучасності. Ви народні депутати України. Ключові слова: народ і Україна! Порядок денний ВР – очевидний. Ключове слово: порядок. Немає часу на спам, на сварки і на піар. Вас і так всі знають. Сьогодні важливий мудрий раціоналізм і здоровий націоналізм". 

 
Фото з Telegram Голови Офісу президента Андрія Єрмака

Деталі: Зеленський додав, що депутати є частиною великого українського війська, і їхній фронт – законодавче поле, на якому вони мають працювати для народу, держави і перемоги 24 на 7.

Пряма мова президента: "Сьогодні у нас з вами одна партія – Україна, одна фракція – Україна, одна монобільшість – Україна. Єдина. Сильна. Незалежна. А все, що їй не допомагає чи шкодить, має залишитись у минулому.

Так само, як і надії когось, кого тут зараз немає, десь там пересидіти. Сьогодні відсутність депутата у ВР виправдовує лише 2 речі: його робота за кордоном або в регіонах заради інтересів нашої держави, або його смерть – теж заради інтересів держави. Інші їй не потрібні. Інші йдуть слідом за російським кораблем".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Зеленський закликав парламентарів не витрачати час на зайві другорядні проєкти рішень. За словами президента, закони мають бути "вчасними, як ленд-ліз, влучними як наша "Стугна" і "Байрактар", приносити користь, як "Нептун", і славу приносити, як наше військо".  

Теми: ЗеленськийВерховна Рада
Головне сьогодні

Росіяни прорвалися на завод “Азовсталь” у Маріуполі – джерела

У Херсоні відновили мобільний зв'язок – Мінцифри

фото, відеоУ Білорусі помітили рух військової техніки в бік кордонів Литви й України

Путін відмовляється від "денацифікації", бо росіяни не розуміють, що це – розслідувачі

Десвіфтизація Сбербанку і нафтове ембарго: ЄС представив шостий пакет санкцій

фото, відеоВ окупованій Макіївці горить нафтобаза

Усі новини...
Зеленський
"Найнижча форма расизму та брехні": Держдеп на слова Лаврова про Зеленського і євреїв
Світ має готуватись до повної зупинки експорту-імпорту з РФ – Зеленський
Зеленський про слова Лаврова щодо євреїв: Чи залишиться посол Ізраїлю в Москві?
Останні новини
15:05
У шостий пакет санкцій ЄС проти Росії можуть потрапити 17 компаній ОПК
15:05
Індія хоче купувати російську нафту менш ніж за 70 доларів за барель – Bloomberg
14:58
фото Київщина: виявили 4 убитих росіянами, серед них дитина
14:53
фотоСпікер парламенту Молдови приїхав у Бучу
14:47
Індія неочікувано підвищила ключову ставку
14:43
відеоСБУ публікує відео зізнання окупанта у вбивстві цивільних
14:41
У РФ почав знижуватися обсяг заготівлі деревини
14:39
Екіпаж крейсера "Москва" міг на понад половину складатися зі строковиків – ЗМІ
14:35
У Бердянську окупанти поставили до "влади" двірників і слюсарів – ОВА
14:21
16 нагород: українці лідирують в медальному заліку Дефлімпіади-2021
Усі новини...