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Біля берега Одеси на поверхню води спливла міна, її знешкодили

Катерина ТищенкоВівторок, 3 травня 2022, 16:47
Одеська затока

В Одеській затоці знешкодили міну, яка спливла на поверхню води.

Джерело: Одеська міськрада з посиланням на ОК "Південь"

Дослівно: "В Одеській затоці було знешкодженно міну, яка спливла на поверхню води. З метою убезпечення населення, спрацювали фахівці підривної команди ВМС ЗСУ.

Підрив міни контрольований. Небезпеки немає".

Деталі: У міськраді наголосили, що перебування та прогулянки узбережжям, в безпосередній близькості від води, наразі небезпечні, тому пляжно-купальний сезон треба відтермінувати до перемоги.

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Теми: Одеса
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