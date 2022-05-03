Біля берега Одеси на поверхню води спливла міна, її знешкодили
Вівторок, 3 травня 2022, 16:47
В Одеській затоці знешкодили міну, яка спливла на поверхню води.
Джерело: Одеська міськрада з посиланням на ОК "Південь"
Дослівно: "В Одеській затоці було знешкодженно міну, яка спливла на поверхню води. З метою убезпечення населення, спрацювали фахівці підривної команди ВМС ЗСУ.
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Підрив міни контрольований. Небезпеки немає".
Деталі: У міськраді наголосили, що перебування та прогулянки узбережжям, в безпосередній близькості від води, наразі небезпечні, тому пляжно-купальний сезон треба відтермінувати до перемоги.