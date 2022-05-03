Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Біля берега Одеси на поверхню води спливла міна, її знешкодили

Катерина ТищенкоВівторок, 3 травня 2022, 16:47
Біля берега Одеси на поверхню води спливла міна, її знешкодили
Одеська затока

В Одеській затоці знешкодили міну, яка спливла на поверхню води.

Джерело: Одеська міськрада з посиланням на ОК "Південь"

Дослівно: "В Одеській затоці було знешкодженно міну, яка спливла на поверхню води. З метою убезпечення населення, спрацювали фахівці підривної команди ВМС ЗСУ.

Реклама:

Підрив міни контрольований. Небезпеки немає".

Деталі: У міськраді наголосили, що перебування та прогулянки узбережжям, в безпосередній близькості від води, наразі небезпечні, тому пляжно-купальний сезон треба відтермінувати до перемоги.

Теми: Одеса
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Одеса
В Одесі затримали екскомандира луганських бойовиків: повернувся і "заліг"
В Одесі пролунали вибухи, ворог атакував область "Калібрами"
Заволодіння аеропортом "Одеса": ексмер Костусєв та бізнесмени Кауфман і Грановський отримали підозри
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: