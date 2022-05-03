Окупанти обстріляли центр Харкова: влучили у парк відпочинку і дитячі атракціони
Вівторок, 3 травня 2022, 17:11
3 травня російські окупанти обстріляли центральну частину Харкова, обстріли спричинили пожежі у центральній частині міста.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Харківській області
Дослівно: "3 травня близько 13:15 внаслідок ворожих обстрілів сталося декілька пожеж в центральній частині міста Харкова.
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Горіли гаражі, об'єкти торгівлі, а також дерев'яні конструкції дитячих атракціонів на території міського парку відпочинку".
Деталі: Рятувальники повідомляють, що пожежі вдалось приборкати о 14:27.
За попередніми даними, одна жінка отримала осколкові поранення.
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