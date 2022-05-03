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Макрон поговорив з Путіним вперше після місяця перерви

"Європейська правда"Вівторок, 3 травня 2022, 17:36

Президент Франції Еммануель Макрон 3 травня вперше за більш ніж місяць провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним. 

Як повідомляє Le Parisien, про це оголосили у Єлисейському палаці, пише "Європейська правда".

Розмова, у якій йшлося про Україну, почалася близько опівдня і тривала понад дві години. Це перша розмова лідерів з 29 березня - після появи інформації про звірства російських військових у передмістях Києва та після переобрання Макрона на другий термін. 

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Російська сторона вже повідомила, що Путін розповідав про позицію РФ у переговорах з Україною і запевняв, що Росія "відкрита до діалогу" попри "неготовність Києва до серйозної роботи".

Видання нагадує, що цієї суботи Макрон говорив з президентом України Володимиром Зеленським. 

З грудня 2021 року і до цього часу Макрон говорив з Путіним близько 20 разів, з них вісім - після 24 лютого. Під час попереднього дзвінка 29 березня президент Франції намагався домовитись про евакуацію мирних мешканців Маріуполя.

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Теми: МакронПутін
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