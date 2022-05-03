Росіяни обстріляли з Локтя прикордоння Сумщини
Вівторок, 3 травня 2022, 17:36
Російські війська обстріляли з мінометів прикордоння Сумської області.
Джерело: Державна прикордонна служба України
Дослівно: "Пообіді Сумщину обстрілювали з території Росії. Зокрема з боку російського населеного пункту Локоть з важкого озброєння гатили в напрямку одного із сіл Шосткинського району".
Деталі: Прикордонники зафіксували 8 прильотів, найімовірніше з 120-мм міномету.
На щастя внаслідок вказаного обстрілу постраждалих серед військовослужбовців та цивільного населення немає.
ВІДЕО ДНЯ