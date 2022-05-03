Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни обстріляли з Локтя прикордоння Сумщини

Валентина РоманенкоВівторок, 3 травня 2022, 17:36
ілюстративне фото

Російські війська обстріляли з мінометів прикордоння Сумської області.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Пообіді Сумщину обстрілювали з території Росії. Зокрема з боку російського населеного пункту Локоть з важкого озброєння гатили в напрямку одного із сіл Шосткинського району".

Деталі: Прикордонники зафіксували 8 прильотів, найімовірніше з 120-мм міномету.

На щастя внаслідок вказаного обстрілу постраждалих серед військовослужбовців та цивільного населення немає.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Сумська областьвійнаПрикордонна служба
Головне сьогодні

У Драмтеатрі Маріуполя загинули 600 людей – ЗМІ

відеоСБУ публікує відео зізнання окупанта у вбивстві цивільних

Росіяни прорвалися на завод “Азовсталь” у Маріуполі – джерела

У Херсоні відновили мобільний зв'язок – Мінцифри

фото, відеоУ Білорусі помітили рух військової техніки в бік кордонів Литви й України

Путін відмовляється від "денацифікації", бо росіяни не розуміють, що це – розслідувачі

Усі новини...
Сумська область
Хочемо зробити Сумщину центром розвитку військових технологій – голова ОВА
Планував здати місто окупантам: на Сумщині затримали голову ОТГ
Російський гелікоптер обстріляв Сумщину некерованими ракетами
Останні новини
17:08
Дніпропетровщина: росіяни вдарили "Градами" по двох селах
16:57
На Закарпатті полагодили обстріляну РФ підстанцію і відновили газопостачання
16:54
Німеччина готова до ембарго на російську нафту – віцеканцлер
16:42
Болгарія ремонтуватиме українську військову техніку, але зброю не надасть
16:37
Дефіцит пального не зупинив посівну кампанію в Україні – Мінагро
16:24
Харківщина: зі Старого Салтова евакуація поки неможлива – голова ОВА
16:22
Диванні війська без втрат: Шкарлет прокоментував своє скандальне “бойове” фото
16:18
У Росії триває прихована мобілізація безробітних і "казаків" – розвідка
16:10
У Придністров’ї заявляють про масові "мінування"
16:07
ЄС планує заборонити росіянам купувати європейську нерухомість – Bloomberg
Усі новини...