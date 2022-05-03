Росіяни обстріляли з Локтя прикордоння Сумщини

Російські війська обстріляли з мінометів прикордоння Сумської області.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Пообіді Сумщину обстрілювали з території Росії. Зокрема з боку російського населеного пункту Локоть з важкого озброєння гатили в напрямку одного із сіл Шосткинського району".

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Деталі: Прикордонники зафіксували 8 прильотів, найімовірніше з 120-мм міномету.

На щастя внаслідок вказаного обстрілу постраждалих серед військовослужбовців та цивільного населення немає.