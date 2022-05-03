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Луганщина: у мешканців окупованої Кремінної відбирають телефони, закінчуються продукти

Катерина ТищенкоВівторок, 3 травня 2022, 18:39
Кремінна, фото з Telegram Сергія Гайдая

У жителів окупованої росіянами Кремінної Луганської області росіяни забирають телефони, також закінчуються продукти харчування, немає світла і газу.

Джерело: начальник Кремінської міської військової адміністрації Олександр Дунець, керівник військової адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк, повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Дунця: "У місцевих жителів закінчуються продукти харчування. В домівках відсутні світло та газ. Воду подають погодинно, на короткі проміжки часу протягом дня. Є люди, яких затримали і місцезнаходження їх невідомо.

На площі в людей відбирають мобільні телефони для перевірки. Потім запрошують в місця, де розмістилися їхні каральні органи, щоб кожен впізнав свій гаджет".

Деталі: Він також додав, що серйозних кандидатів на посаду "народного мера", інші керівні місця в окупантів немає: "Призначають виконуючими обов’язки випадкових людей".

Разом з тим, керівник військової адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк повідомив, що в місті постійні обстріли, світло і вода "зникають через день", а також на все місто залишилася одна цистерна для доставки води, яка використовується постійно.

Теми: Луганська областьвійна
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