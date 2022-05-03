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В Україні під Макаровом зник чеський волонтер, який допомагав евакуювати людей

Вівторок, 3 травня 2022, 18:46

В Україні під Макаровом зник волонтер-громадянин Чехії, який на початку березня допомагав вивозити цивільне населення.

Про це повідомляє Radio Prague International, пише "Європейська правда".

Спершу про зникнення чеха на ім’я Томаш (прізвище не вказують) стало відомо від чеського видання Voxpot. Їхні кореспонденти на початку березня готували репортажі з України і потрапили під обстріл в районі Макарова. Після публікації до них звернулася громадянка Чехії та розповіла, що приблизно тоді у цьому ж місці мав перебувати її чоловік.

За її словами, він поїхав в Україну з перших днів війни, тому що не зміг лишатись осторонь і вирішив як волонтер допомагати евакуювати цивільне населення. З 2 березня він перестав виходити на зв’язок. 

За словами дружини, Томаш перші дні допомагав возити людей зі Львова до кордону, але врешті вирішив їхати під Київ. Остання його ночівля була у селищі Бишів на південь від Житомирської траси, і було відомо, що він має їхати назад у напрямку Львова.

Журналісти після відступу російських військ з Київщини повернулися під Макарів і серед розстріляних автомобілів знайшли авто Томаша з простреленим лобовим склом, дверима, підголовником водія та слідами крові. 

Томаша не виявилося серед усіх 133 ідентифікованих загиблих, про яких повідомляла поліція Макарова. Репортери припускають, що він може бути у якомусь із ще не знайдених поховань в районі Мотижина-Макарова. 

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В МЗС Чехії на запит ČTK підтвердили зникнення Томаша, але не можуть підтвердити його смерть. Речниця додала, що МЗС на зв’язку з родиною зниклого.

Теми: ЧехіяКиїввійна
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