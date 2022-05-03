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Глава Євроради переконаний, що ЄС домовиться про нафтові санкції проти Росії

Вівторок, 3 травня 2022, 19:33

Президент Європейської ради Шарль Мішель переконаний, що Євросоюз запровадить санкції проти нафтового сектору Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у промові в грецькому Александруполісі, де будують новий термінал скрапленого природного газу.

Шарль Мішель зазначив, що ЄС покладе край своїй залежності від російських енергоресурсів і нові СПГ-термінали є інвестицією у це майбутнє, щоб Росія не могла використовувати газ як інструмент тиску. 

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"Наша мета - зламати військову машину Путіна. І я переконаний, що Рада (ЄС) запровадить нові санкції проти Росії, зокрема, проти нафтового сектору", - заявив президент Євроради.

Він додав, що українці зараз воюють не лише за власне майбутнє, але захищають також спільні європейські цінності і демократичні принципи. 

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що скоріш за все країни ЄС домовляться про відмову від російської нафти до кінця 2022 року

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Водночас, обговорюється виняток із санкцій для Угорщини та Словаччини, які дуже залежать від імпорту нафти з Росії. 

Теми: ЄСсанкції
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