Глава Євроради переконаний, що ЄС домовиться про нафтові санкції проти Росії

Президент Європейської ради Шарль Мішель переконаний, що Євросоюз запровадить санкції проти нафтового сектору Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у промові в грецькому Александруполісі, де будують новий термінал скрапленого природного газу.

Шарль Мішель зазначив, що ЄС покладе край своїй залежності від російських енергоресурсів і нові СПГ-термінали є інвестицією у це майбутнє, щоб Росія не могла використовувати газ як інструмент тиску.

"Наша мета - зламати військову машину Путіна. І я переконаний, що Рада (ЄС) запровадить нові санкції проти Росії, зокрема, проти нафтового сектору", - заявив президент Євроради.

Він додав, що українці зараз воюють не лише за власне майбутнє, але захищають також спільні європейські цінності і демократичні принципи.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що скоріш за все країни ЄС домовляться про відмову від російської нафти до кінця 2022 року.

Водночас, обговорюється виняток із санкцій для Угорщини та Словаччини, які дуже залежать від імпорту нафти з Росії.