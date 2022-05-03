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Росіяни "прикрасили" українську вежу триколором: прикордонники скинули на нього вибухівку

Валентина РоманенкоВівторок, 3 травня 2022, 21:07
Росіяни прикрасили українську вежу триколором: прикордонники скинули на нього вибухівку

Прикордонники знищили російський триколор, який окупанти вивісили на українській спостережній вежі на кордоні з РФ у районі Сумщини.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Під час спостереження за державним кордоном у районі одного з населених пунктів Сумщини, охоронці кордону виявили, що на українській металевій спостережній вежі знаходиться російський триколор.

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Російські окупанти вивісили його цієї ночі. Вежа знаходиться буквально за кілька метрів від українсько-російського кордону.

Дослівно: "Аби українські прикордонники не зняли прапор, на цьому напрямку розмістилися позиції снайперів. Однак прикордонникам вдалося провести успішну операцію.

Завдяки майстерності наші захисники змогли непомітно наблизитися квадрокоптером до вежі та скинути на неї вибухівку. Російський триколор знищено".

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Теми: Прикордонна службаСумська областьвійна
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