Перехоплення: росіянин зізнається, що насолоджується катуванням українців. Мати каже, що теж "кайфувала б"

У новому перехоплені розмов окупантів з рідними росіянин Костянтин Соловйов розповідає своїй матері Соловйовій Тетяні, що йому подобається катувати полонених українців. Мати відповідає сину, що на його місці теж "кайфувала би".

Джерело: головне управління розвідки

Деталі: Повідомляється, що наразі Соловйов знаходиться на території Харківської області. Українські розвідники також опублікували особисті дані окупанта та його матері.

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У своїй розмові із матір’ю окупант розкриває подробиці тортур до яких вдаються російські військові щодо українських полонених.

Окупант розповідає про страшні знущання та вбивства, які здійснюють співробітники ФСБ та російські військові.

Він також зізнається, що жертвами катів стають і мирні жителі.

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Загарбник згадує героїчну поведінку українців, які навіть під найжахливішими тортурами не скоряються перед загарбниками.

Окупант зізнається, що тепер змінився і його зовсім перестала мучити совість через катування цивільних і військових українців, коли рахунок пішов за 20 людей.

Також він розповідає, що відчуває "насолоду", коли "ламає" морально полонених. При цьому окупанта дивує стійкість українців, які попри катування, відповідають, що за кожного вбитого українця поляже вдвічі більше окупантів.

Мати схвально реагує на розповіді сина та стверджує, що "українці не люди" і що вона сама б "кайфонула" в подібній ситуації.

Розвідники називають це перехоплення "черговим підтвердженням політики геноциду українців, яку окупанти впроваджують на захоплених територіях".