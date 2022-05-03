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На Рівненщині масштабна ДТП: 17 загиблих, трасу Київ-Чоп перекрито

Катерина ТищенкоВівторок, 3 травня 2022, 22:02
На Рівненщині масштабна ДТП: 17 загиблих, трасу Київ-Чоп перекрито
фото поліції

На Рівненщині внаслідок ДТП за участю бензовоза, маршрутного автобуса та легковика загинуло 17 осіб, ще 12 госпіталізовано.

Джерело: Нацполіція, Укравтодор, голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, ДСНС

 
фото поліції

Дослівно поліція: "Летальна автопригода за участю бензовоза, маршрутного автобуса та легковика сталася сьогодні, 3 травня, близько 19:20 на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Ситне Дубенського району.

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Внаслідок зіткнення транспортні засоби загорілися. За попередньою інформацією, загинули 16 осіб.

Наразі відомо про шістьох травмованих".

 

Деталі: Рух автодорогою "Київ-Чоп" на цій ділянці перекрито повністю.

ВІДЕО ДНЯ
 

Як повідомляє Укравтодор, об’їзд здійснюється дорогами Т-18-12 Немовичі — Березне — Великі Межирічі — Федорівка та Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин.

Внаслідок ДТП спалахнула цистерна, триває гасіння пожежі.

"За інформацією ДСНС та поліції станом на 20:30 год, ідентифіковано 16 загиблих осіб, більшість з яких були пасажирами маршрутки", - йдеться в повідомленні.

Пізніше голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що внаслідок ДТП загинуло 16 і постраждало 12 осіб.

Постраждалих доставили до лікарень міст Дубно (7) і Радивилів (5).

Він також повідомив, що ДТП сталася за участю бензовоза, мікроавтобуса і рейсового автобуса (ймовірно маршрут "Харків-Зґожелець").

Пожежа від зіткнення локалізована.

Пізніше ДСНС повідомила про 17 загиблих

Теми: Рівненська областьДТП
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