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Зеленський поділився своїм баченням перемоги над Росією

Альона Мазуренко Вівторок, 3 травня 2022, 22:30
Зеленський поділився своїм баченням перемоги над Росією
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський вважатиме перемогою України витіснення російських військ до кордонів станом на 24 лютого та відновлення територіальної цілісності. Зеленський розповідає про плани перейти на "дипломатичний шлях", але після того, як Україна покаже свою міцність.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Wall Street Journal

Пряма мова: "Відновити територіальну цілісність – це наша задача номер один. Це відтиснути війська Російської Федерації до кордонів станом на 24 лютого.

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Ми розуміємо, що відновити територіальну цілісність повністю на тимчасово окупованому півострові Крим буде складно.

І все ж, я вважаю, що ми можемо потім, показавши свою міцність, перейти на дипломатичний шлях.

Тому що будь-яка війна закінчується дипломатією і я вважаю, що нам треба витримати…

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У будь-якому випадку, це закінчиться тим чи іншим форматом перемовин…

Я не знаю скільки це буде тривати, але я впевнений в наших людях, впевнений в Збройних силах, впевнений, що ми переможемо. Ми знаємо, не відступаємо".

Деталі: За словами Зеленського, наразі почався новий етап війни, коли Україна набирає сили і тисне на російських загарбників.

Також, президент зазначив, що наразі на деяких територіях українські захисники просуваються вперед: "Тому ні кроку назад".

Теми: війнаЗеленськийУкраїнаРосія
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