Дніпропетровщина: через обстріл зруйновано залізничну інфраструктуру, є поранений

Внаслідок ракетних ударів по Дніпропетровщині у вівторок сильно зруйновано залізничну інфраструктуру, поранено людину.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Дослівно: "У нас два "прильоти" у Кам’янському районі.

Реклама:

Ракети сильно зруйнували залізничну інфраструктуру. Одну людину поранено".

Деталі: Рух потягів зупинено.

"Скільки часу потрібно на відновлення залізниці, поки не зрозуміло", - додав Резніченко.