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Дніпропетровщина: через обстріл зруйновано залізничну інфраструктуру, є поранений

Катерина ТищенкоВівторок, 3 травня 2022, 22:52
Дніпропетровщина: через обстріл зруйновано залізничну інфраструктуру, є поранений
фото з Telegram Резніченка

Внаслідок ракетних ударів по Дніпропетровщині у вівторок сильно зруйновано залізничну інфраструктуру, поранено людину.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Дослівно: "У нас два "прильоти" у Кам’янському районі.

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Ракети сильно зруйнували залізничну інфраструктуру. Одну людину поранено".

Деталі: Рух потягів зупинено.

"Скільки часу потрібно на відновлення залізниці, поки не зрозуміло", - додав Резніченко.

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Теми: Дніпропетровська областьзалізницявійна
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