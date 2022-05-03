Дніпропетровщина: через обстріл зруйновано залізничну інфраструктуру, є поранений
Вівторок, 3 травня 2022, 22:52
Внаслідок ракетних ударів по Дніпропетровщині у вівторок сильно зруйновано залізничну інфраструктуру, поранено людину.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram
Дослівно: "У нас два "прильоти" у Кам’янському районі.
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Ракети сильно зруйнували залізничну інфраструктуру. Одну людину поранено".
Деталі: Рух потягів зупинено.
"Скільки часу потрібно на відновлення залізниці, поки не зрозуміло", - додав Резніченко.
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