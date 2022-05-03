Зеленський заявив, що РФ обстрілює всю Україну від безсилля

Президент Володимир Зеленський вважає, що чисельні ракетні удари Росії по різних українських містах у вівторок свідчать про її безсилля перемогти Україну.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Очевидно, російські військові сьогодні вкрай нервово відреагували на наші успіхи. Різні українські міста знову стали мішенями для російських ракет, російських ударів: Львів, Вінниця, Київська область, Дніпропетровська область, Одеса, Харківщина.

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Такий масштаб сьогоднішніх обстрілів однозначно свідчить не про те, що у Росії є якась особлива військова мета. Нанести удар по Закарпаттю – що це може конкретно дати Росії? Вони намагаються вимістити своє безсилля, бо Україна їм не по силах".

Деталі: Водночас Зеленський додав, що Росії поки що по силах спалити дитячі атракціони в харківському парку Горького або зруйнувати міст або склад із зерном чи житловий будинок з людьми.

"Чим більше таких ударів, тим далі Росія від цивілізації, від того, що називається цивілізованістю", - сказав він.