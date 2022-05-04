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Сумщина: Росіяни обстріляли три села, два десятки “прильотів”

Анастасія КалатурСереда, 4 травня 2022, 02:35

За добу 3 травня росіяни  обстріляли три села в Сумській області, без постраждалих.

Джерело: голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі: Зокрема, об 11:50 росіяни 8 разів  обстріляли з мінометів околиці села Білокопитове, Глухівської громади.

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О 18:10 Росія зі своєї території вела обстріли околиць села Шалигіне з реактивної системи залпового вогню, 8 "прильотів".

О пів на восьму вечора було 5 "прильотів" з мінометів по околиці села Заруцьке - теж  з-за кордону.

Теми: РосіявійнаСумська область
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