Окупанти обстріляли Херсонщину, загинула жінка
Середа, 4 травня 2022, 03:33
Росіяни обстріляли звільнену частину Херсонщини – під час обстрілу градами, зокрема, села Заградівка загинула мирна мешканка.
Джерело: очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул
Деталі: Ще трьох цивільних у Заградівці було поранено.
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Крім того, при обстрілі ворогом звільненої частини Високопольської громади один із снарядів влучив у житловий будинок. Жінка та її п’ятирічна донька отримали тяжкі поранення. Обох доставили до Кривого Рогу. Дитина була у критичному стані. Лікарі провели складні операції.