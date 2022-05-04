Окупанти обстріляли Херсонщину, загинула жінка

Росіяни обстріляли звільнену частину Херсонщини – під час обстрілу градами, зокрема, села Заградівка загинула мирна мешканка.

Джерело: очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

Деталі: Ще трьох цивільних у Заградівці було поранено.

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Крім того, при обстрілі ворогом звільненої частини Високопольської громади один із снарядів влучив у житловий будинок. Жінка та її п’ятирічна донька отримали тяжкі поранення. Обох доставили до Кривого Рогу. Дитина була у критичному стані. Лікарі провели складні операції.