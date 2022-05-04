Ілон Маск: Twitter може частково стати платним

Соцмережа Twitter може стати платною для бізнесу та державних акаунтів – про це повідомив мільярдер Ілон Маск, який купує Twitter.

Джерело: Ілон Маск у Twitter

Деталі: "Twitter завжди буде безкоштовним для звичайних користувачів, але можливо, буде невелика ціна для комерційних/державних користувачів".

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