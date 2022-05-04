Ілон Маск: Twitter може частково стати платним
Середа, 4 травня 2022, 04:30
Соцмережа Twitter може стати платною для бізнесу та державних акаунтів – про це повідомив мільярдер Ілон Маск, який купує Twitter.
Джерело: Ілон Маск у Twitter
Деталі: "Twitter завжди буде безкоштовним для звичайних користувачів, але можливо, буде невелика ціна для комерційних/державних користувачів".
Нагадаємо:
- 25 квітня стало відомо, що Маск купує Twitter за 44 млрд доларів після тижнів перемовин.
- Заснований 16 років тому, Twitter з 2013 року торгується на біржі. Девять років потому компанія повертається у приватні руки.
- Угода була одноголосно схвалена правлінням компанії, і, як очікується, буде завершена цьогоріч.
- Проведення цієї угоди стане найбільшим придбанням в історії технологій і, ймовірно, матиме суттєві наслідки протягом наступних років для мільярдів людей, які використовують соціальні мережі.
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