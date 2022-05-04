Ілон Маск: Twitter може частково стати платним

Соцмережа Twitter може стати платною для бізнесу та державних акаунтів – про це повідомив мільярдер Ілон Маск, який купує Twitter.

Джерело: Ілон Маск у Twitter

Деталі: "Twitter завжди буде безкоштовним для звичайних користувачів, але можливо, буде невелика ціна для комерційних/державних користувачів".

Нагадаємо:

25 квітня стало відомо, що Маск купує Twitter за 44 млрд доларів після тижнів перемовин.

Заснований 16 років тому, Twitter з 2013 року торгується на біржі. Девять років потому компанія повертається у приватні руки.

Угода була одноголосно схвалена правлінням компанії, і, як очікується, буде завершена цьогоріч.

Проведення цієї угоди стане найбільшим придбанням в історії технологій і, ймовірно, матиме суттєві наслідки протягом наступних років для мільярдів людей, які використовують соціальні мережі.