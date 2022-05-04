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Ілон Маск: Twitter може частково стати платним

Анастасія КалатурСереда, 4 травня 2022, 04:30

Соцмережа Twitter може стати платною для бізнесу та державних акаунтів – про це повідомив мільярдер Ілон Маск, який купує Twitter.

Джерело: Ілон Маск у Twitter

Деталі: "Twitter завжди буде безкоштовним для звичайних користувачів, але можливо, буде невелика  ціна  для комерційних/державних користувачів".

Нагадаємо:

  • 25 квітня стало відомо, що Маск купує Twitter за 44 млрд доларів після тижнів перемовин.
  • Заснований 16 років тому, Twitter з 2013 року торгується на біржі. Девять років потому компанія повертається у приватні руки.
  • Угода була одноголосно схвалена правлінням компанії, і, як очікується, буде завершена цьогоріч.
  • Проведення цієї угоди стане найбільшим придбанням в історії технологій і, ймовірно, матиме суттєві наслідки протягом наступних років для мільярдів людей, які використовують соціальні мережі. 

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Теми: соцмережіМаск
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