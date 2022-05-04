Зведення Генштабу: Росіяни атакували ракетами вісім областей

За добу росіяни вдарили ракетами по об’єктах на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Визначені підрозділи білоруських військ продовжують прикривати ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. Для перевірки готовності до виконання завдань за призначенням, один ракетний дивізіон зі складу 465-ї ракетної бригади білоруських ЗС переміщується з пункту постійної дислокації до району призначення.

На Сіверському напрямку ознак формування противником наступального угруповання не виявлено. В рамках посилення охорони ділянки російсько-українського кордону, у районах автомобільних пунктів пропуску "Нові Юрковичі", "Погар" та "Ломаковка" Брянської області розгорнуто підрозділи ЗС РФ зі складу Центрального військового округу.

На Слобожанському напрямку ворог обстрілював Харків та населений пункт Протопопівка із артилерії та мінометів. Провів повітряну розвідку в районі Кутузівки та Олександрівки Харківської області. Намагався вести наступ у напрямку Довгенького, успіху не мав.

На Донецькому і Таврійському напрямках для сковування дій окупанти обстрілюють наші війська.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку противник наступає у напрямку населеного пункту Шандриголове, бойові дії тривають. Ворог посилює угруповання військ та активізував повітряну розвідку.

Окупанти штурмували в районі Попасної, бойові дії тривають.

В Маріуполі російські окупанти продовжують завдавати авіаударів та здійснюють вогневе ураження наших позицій в районі "Азовсталі".

На Запорізькому напрямку ворог вів штурм у напрямку населеного пункту Оріхів, успіху не має.

На Південнобузькому напрямку для знищення фортифікаційного обладнання наших позицій, ворог застосовував артилерію, реактивні системи залпового вогню, озброєння танків уздовж всієї лінії зіткнення. Активізував бойові дії у районі населеного пункту Томина Балка.

На Бесарабському напрямку обстановка залишається напруженою та контрольованою.

ЗСУ уразили сім БпЛА та 8 крилатих ракет противника, дані уточнюються.

На території Донецької та Луганської областей відбито дванадцять атак ворога, знищено шість танків, п’ять артилерійських систем (три з них - реактивні системи залпового вогню), п’ятнадцять одиниць бойової броньованої техніки та дев’ять одиниць автомобільної техніки противника. Є у противника втрати і на інших напрямках.

Як повідомляється, у Горлівці до центрального моргу доставили понад 100 тіл мобілізованих військовослужбовців 1-го армійського корпусу, які загинули в Запорізькій області.