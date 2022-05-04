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Російські пропагандисти вже приписують українським військовим "чорну магію"

Олена РощінаСереда, 4 травня 2022, 07:43
Фото РИА Новости

Російське пропагандистське агентство "РИА Новости" звинуватило українських мінометників у практикуванні "чорної магії" та підкріпило це коментарем культуролога Катерини Дайс.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Як пишуть пропагандисти РФ, "ознаки заняття чорною магією виявлені в штабі українських мінометників на околиці села Трьохізбенка: адепти потойбічних сил намагалися "освятити" зброю та робили позначки кров'ю".

За їхніми словами, у цьому штабі базувалася військова частина А4472 – і "на його стіні виявлено сатанинську печатку, що викликає асоціації з голлівудськими фільмами про нечисту силу".

Пряма мова Катерини Дайс: "Це магічний сигіл (символ), що складається з багатьох ліній, які перетинаються. Що він означає, важко сказати напевно, в ньому можна побачити і перевернутий знак анархії, і частину знаку "СС", руну зиг, вона чітко видна в крайньому лівому секторі кола, і написану німецькою букву івриту "зайн", що означає меч або зброю.

У біблійному івриті Зайн означає "меч", а дієслово "лезаєн" – "озброювати". Можливо, автори заклинання проводили ритуали зміцнення зброї чи "просили" надіслати їм більше зброї".

Деталі: За словами Дайс, "магічна печатка темних сил" поєднує в собі ідеї анархії, зброї та фашистської символіки.

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Вона додала, що печатка намальована "унікурсурально", тобто не відриваючи руки, що також видає її окультний характер.

"РИА Новости" додає, що у будівлі серед штабних інструкцій виявили пресреліз українських силовиків із розповіддю про втрати на Донбасі – а на ньому "є смуги від крові, при тому, що в інших місцях ніде подібних слідів немає".

Довідка: Катерина Дайс (1978 р.н.) – російська культуролог та філософ, яка займається проблемами впливу містеріальної традиції на сучасну літературу та мистецтво, а також філософією простору чи геопоетикою. Кандидат із культурології. Автор 3 книг віршів та 3 монографій із культурології.

Теми: Росіяпропагандавійнакультура
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