Півсотні потягів затримуються через російські обстріли залізничних станцій

44 потяги затримуються через те, що росіяни напередодні обстріляли залізничну інфраструктуру.

Джерело: Укрзалізниця

Дослівно: "Перелік затримок пасажирських поїздів внаслідок ворожого обстрілу залізничної інфраструктури:

№22 Трускавець — Харків (+9:17 год);

№3 Львів — Запоріжжя (+7:23 год);

№60 Чоп — Київ (+6:25 год);

№82 Ужгород — Київ (+5:48 год);

ВІДЕО ДНЯ

№25 Рахів — Одеса (+5:32 год);

№145 Львів — Ужгород (+5:35 год);

№12 Львів — Одеса (+5:28 год);

№46 Лозова — Ужгород (+5:05 год);

№37 Ужгород — Одеса (+4:53 год);

№50 Трускавець — Київ (+4:53 год);

№92 Львів — Київ (+4:32 год);

№56 Рахів — Київ (+4:19 год);

№55 Київ — Рахів (+ 6:05 год);

№135 Чернівці — Одеса (+3:45 год);

№53 Дніпро — Одеса (+4 год);

№30 Ужгород — Київ (+3:25 год);

№92 Одеса — Лозова (+3:16 год);

№231 Дніпро — Львів (+3:05 год);

№88 Ковель — Запоріжжя (+2:58 год);

№6 Запоріжжя — Івано-Франківськ (+3:01 год);

№96 Рахів — Київ (+2:42 год);

№86 Львів — Запоріжжя (+2:46 год);

№8 Одеса — Харків (+2:30 год);

№43 Івано-Франківськ — Київ (+2:30 год);

№14 Солотвино — Київ (+2:30 год);

№38 Запоріжжя — Київ (+1:45 год);

№175 Запоріжжя — Жмеринка (+2:08 год);

№16 Івано-Франківськ — Харків (+2:08 год);

№7 Київ — Чернівці (+2:00 год);

№37 Київ — Запоріжжя (+2:00 год);

№59 Київ — Чоп (+2:00 год);

№85 Запоріжжя — Львів (+1:40 год);

№8 Чернівці — Київ (+1:37 год);

№149 Полтава — Чернівці (+1:36 год);

№81 Київ — Ужгород (+3:16 год);

№57 Київ — Ворохта (+1:20 год);

№17 Харків — Львів (+1:20 год);

№42 Львів — Дніпро (+1:30 год);

№91 Київ — Львів (+1:15 год);

№41 Дніпро — Львів (+1:00 год);

№705 Київ — Перемишль (+4:30 год);

№774 Львів — Дарниця (+6 год);

№716 Перемишль — Київ (+2:05 год);

№754 Дарниця — Харків (+40 хв)".

Що передувало: У вівторок ввечері російські війська вдарили по шести станціях в центрі та на заході України. Залізничну підстанцію було пошкоджено ударом у Львові та Воловці, два влучання було у Кам’янському Дніпропетровської області, дві ракети влучили по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини.