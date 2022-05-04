Після переговорів Путіна і Лукашенка раптово почали перевірку сил реагування Білорусі

В білоруських Збройних силах почалась раптова перевірка готовності сил реагування - зокрема один ракетний дивізіон почав переміщуватися до району призначення.

Джерело: Генштаб ЗСУ, білоруське Міноборони в "Белта"

Дослівно: "З метою перевірки готовності до виконання завдань за призначенням, один ракетний дивізіон зі складу 465-ї ракетної бригади Збройних сил Республіки Білорусь здійснює переміщення з пункту постійної дислокації до району призначення".

Деталі: Як пише "Белта", "мета перевірки - оцінка готовності та здатності особового складу до оперативного реагування на можливе виникнення кризових ситуацій. Військові частини та підрозділи діятимуть на незнайомих ділянках місцевості в умовах обстановки, що швидко змінюється". При цьому склад сил, що залучаються до перевірки, поетапно нарощуватиметься.

Стверджується, що ця перевірка не нестиме "жодної загрози ні для європейської спільноти загалом, ні для сусідніх країн зокрема".

Нагадаємо: Напередодні білоруський самопроголошений президент Олександр Лукашенко і російський президент Володимир Путін телефоном обговорили "ситуацію в контексті спеціальної військової операції із захисту Донбасу".