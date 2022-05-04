Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Після переговорів Путіна і Лукашенка раптово почали перевірку сил реагування Білорусі

Анастасія КалатурСереда, 4 травня 2022, 08:00
ФОТО: GETTY

В білоруських Збройних силах почалась раптова перевірка готовності сил реагування - зокрема один ракетний дивізіон почав переміщуватися до району призначення.

Джерело: Генштаб ЗСУ, білоруське Міноборони в "Белта"

Дослівно: "З метою перевірки готовності до виконання завдань за призначенням, один ракетний дивізіон зі складу 465-ї ракетної бригади Збройних сил Республіки Білорусь здійснює переміщення з пункту постійної дислокації до району призначення".

Деталі: Як пише "Белта", "мета перевірки - оцінка готовності та здатності особового складу до оперативного реагування на можливе виникнення кризових ситуацій. Військові частини та підрозділи діятимуть на незнайомих ділянках місцевості в умовах обстановки, що швидко змінюється". При цьому склад сил, що залучаються до перевірки, поетапно нарощуватиметься.

Стверджується, що ця перевірка не нестиме "жодної загрози ні для європейської спільноти загалом, ні для сусідніх країн зокрема".

Нагадаємо: Напередодні білоруський самопроголошений президент Олександр Лукашенко і російський президент Володимир  Путін телефоном  обговорили "ситуацію в контексті спеціальної військової операції із захисту Донбасу".

Теми: Білорусь
Головне сьогодні

Росія намагалася підірвати можливості України отримувати зброю – Пентагон

фотоСтало відомо, якими ракетами ворог завдав удару по Закарпаттю

ВІДЕОДругу добу тривають кровопролитні бої на "Азовсталі" – звернення "Азову"

Журналіст Олександр Махов загинув від обстрілів

У Росії обіцяють випустити з "Азовсталі" решту цивільних

Кличко просить киян не панікувати через дим: горять ліси

Усі новини...
Білорусь
Після втрати українського і європейського ринків білоруські НПЗ на межі колапсу – ЗМІ
Перейменування вулиць: Київрада буде радитися з мешканцями
Білорусам вимикають інтернет, щоб приховати пересування російської техніки в РБ – розвідка
Останні новини
04:59
Вони вже програли війну – Білий дім про російських загарбників
04:37
Окупанти заборонили керівникам ЗАЕС виїжджати з міста – ОВА
03:50
Скандал у польському уряді: прем'єр вимагає відставки голови МЗС – ЗМІ
03:10
Росія намагалася підірвати можливості України отримувати зброю – Пентагон
02:41
фотоСтало відомо, якими ракетами ворог завдав удару по Закарпаттю
02:04
Посольство Канади незабаром повернеться в Україну – МЗС
01:40
Блінкен отримав позитивний тест на Covid – Держдеп
01:11
На Сумщині за вечір – майже 40 ворожих мінометних прильотів
00:53
Заморожені активи росіян потрібно конфіскувати на користь України – Шарль Мішель
00:52
"Десвіфтизація" всіх російських банків "на столі" в ЄС з 24 лютого – Пишний
Усі новини...