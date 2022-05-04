У Горлівку привезли сотню трупів росіян, убитих у Запорізькій області – ОВА

У морг Горлівки доставлено понад 100 тіл російських військовослужбовців, які загинули на території Запорізької області, також на Запорізькому напрямку група росіян потрапила в полон.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Дослівно: "На Запорізькому напрямку російські війська проводили штурмові дії у напрямку Оріхова, але знову не мали успіху.

У Горлівці (Донецька область – ред.) до центрального моргу доставлено понад 100 тіл мобілізованих російських військовослужбовців, які загинули на території Запорізької області.

Крім того, наші захисники на Запорізькому напрямку взяли в полон чергову групу росіян, які заблукали на українській землі".

Деталі: У Гуляйполі внаслідок ворожих атак горіли житлові та господарські споруди.

У Запорізькому районі поблизу Новояковлівки піротехніки ДСНС знищили 39 одиниць залишків реактивних снарядів з кумулятивно-осколковими бойовими елементами сучасного виробництва, а в селі Веселянка на полі агрофірми було вилучено та знешкоджено 2 реактивні снаряди "Ураган" 220-мм.