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Росія розгорнула під Ізюмом 22 батальйонні тактичні групи - розвідка Британії

"Європейська правда"Середа, 4 травня 2022, 08:56

Росія розгорнула поблизу Ізюма 22 батальйонні тактичні групи, щоб просунутися далі на Донбас.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії у середу вранці, повідомляє "Європейська правда".

Незважаючи на труднощі з проривом української оборони, Росія, швидше за все, має намір вийти за межі Ізюму, щоб захопити міста Краматорськ та Сєверодонецьк.

"Захоплення цих місць зміцнить російський військовий контроль над північно-східним Донбасом і стане плацдармом для зусиль з відсічення українських сил у регіоні", - йдеться у зведенні.

Напередодні британська розвідка повідомила, що у результаті вторгнення в Україну російська армія зараз значно слабша, як матеріально, так і концептуально.

РФ задіяла в Україні понад 120 батальйонних тактичних груп, що складає 65% її наземних збройних сил, заявляла також британська розвідка.

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Теми: війнаХарківська областьРосіяВелика Британія
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