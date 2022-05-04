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Помер перший лідер незалежної Білорусі

Валентина РоманенкоСереда, 4 травня 2022, 09:16
Станіслав Шушкевич

Перший лідер незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич помер у Мінську у ніч проти 4 травня.

Джерело: Європадіо з посиланням на його дружину Ірину

Деталі: Шушкевичу було 87 років. Наприкінці квітня його було доставлено в реанімацію після перенесеного COVID-19. Через два дні його виписали з лікарні, але здоров'я політика було підірвано хворобою.

Довідково: Станіслав Шушкевич народився 15 грудня 1934 року в Мінську в родині вчителів. Його мати — письменниця Олена Романовська. Його батьком був поет Станіслав Шушкевич, репресований режимом Сталіна.

Шушкевич- Доктор фізико-математичних наук (1970), професор (1973), член-кореспондент Національної АН Білорусі (1991). Відомий спеціаліст в царині радіоелектроніки.

Був першим головою Верховної Ради Білорусі - у період 1991–1994.

Шушкевич у 1991 році підписав Біловезькі угоди, які констатували розпад Радянського Союзу.

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26 січня 1994 Шушкевича було знято з поста голови Верховної Ради Білорусі за результатами роботи парламентської комісії, яку очолював Олександр Лукашенко.

У червні 1994 він брав участь у президентських виборах, отримав у першому турі близько 10 % і не вийшов у другий тур, у якому переміг Лукашенко.

Теми: Білорусь
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