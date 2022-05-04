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Втрати противника: ЗСУ назбивали вже більше 300 безпілотників

Валентина РоманенкоСереда, 4 травня 2022, 09:25

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули 24500 російських окупантів, зростає і кількість знищеної ЗСУ ворожої техніки.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.05 орієнтовно склали:

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  • особового складу - близько 24500 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1077 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2610 (+43) од,
  • артилерійських систем – 491 (+16) од,
  • РСЗВ - 163 (+1) од,
  • засоби ППО - 81 (+1) од,
  • літаків – 194 (+0) од,
  • гелікоптерів – 155 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 1867 (+24) од,
  • кораблі /катери - 10 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 303 (+12).
  • спеціальна техніка - 38 (+0).
  • крилаті ракети - 87 (+3).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках.

Дані уточнюються.

Теми: війна
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