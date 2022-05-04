Втрати противника: ЗСУ назбивали вже більше 300 безпілотників
Середа, 4 травня 2022, 09:25
Від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули 24500 російських окупантів, зростає і кількість знищеної ЗСУ ворожої техніки.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 24500 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1077 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2610 (+43) од,
- артилерійських систем – 491 (+16) од,
- РСЗВ - 163 (+1) од,
- засоби ППО - 81 (+1) од,
- літаків – 194 (+0) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 1867 (+24) од,
- кораблі /катери - 10 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 303 (+12).
- спеціальна техніка - 38 (+0).
- крилаті ракети - 87 (+3).
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках.
Дані уточнюються.
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